Alessandra Amoroso, pochi minuti fa, via social, ha annunciato il concerto a San Siro il 13 luglio 2022. La cantante, nelle scorse ore, aveva anticipato ai fan una notizia imminente che avrebbe riempito di gioia lei e il suo pubblico. Ed ecco svelata la notizia: San Siro, fra circa un anno. Con un video, Alessandra ha raccontato le sue emozioni:

“Tutto accade, chiudo gli occhi e viaggio nel tempo. Mi vedo bambina nel bagno di casa mia mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio, con una lacca per capelli usata come microfono. Mi vedo appena 22enne in viaggio dalla mia piccola Lecce a Roma verso un mondo diverso, complicato, meraviglioso e surreale. Mi vedo in tv, il 5 ottobre 2008 quando per tutti sono diventata Alessandra Amoroso, la cantante. Mi vedo affrontare il mio primo concerto davanti a quel pubblico che da bambina, mi ero immaginata, un’infinità di volte, davanti allo specchio. Mi vedo ora, una donna, e comprendo che tutto fino ad oggi ha avuto un senso. Sono orgogliosa delle mie scelte, di noi, della mia squadra, di quella famiglia itinerante che mi ha accompagnata fino ad oggi. Mi vedo domani, il 13 luglio 2022, a fare questo passo ancora con voi che siete il mo specchio, questa volta a San Siro. Il mio primo Stadio. Tutto accade“