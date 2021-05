Amici 2021 si avvicina alla fine. Sabato andrà in onda la semifinale mentre l’atto conclusivo di questa edizione -premiatissima negli ascolti e con le vendite dei cantanti in gara- si terrà il 15 maggio 2021. Tra i protagonisti che lottano per un posto nella finale (che, vi ricordiamo, si terrà in diretta) c’è anche Aka7even. Il giovane cantante ha brillato nelle vendite grazie a “Mi manchi” e “Yellow”, due suoi inediti che hanno conquistato classifiche e passi radiofonici. E’ di queste ore la notizia che l’artista ha firmato un contratto discografico con Sony Music Italia.

Ecco il messaggio condiviso su Instagram dall’etichetta discografica:



Un nuovo grande talento entra a far parte della nostra famiglia! 🎉 Diamo il benvenuto a @aka_7even_ Un nuovo grande talento entra a far parte della nostra famiglia! 🎉