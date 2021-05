Sicuramente Sangiovanni è uno dei cantanti di Amici 2021 con un grande riscontro da parte del pubblico e dei giudici del talent show. Ormai praticamente certo di arrivare alla finale del programma (la semifinale è prevista questo sabato), ad eccezione di colpi di scena dell’ultimo minuto, la presenza del giovane cantante è quasi scontata. I suoi inediti sono tra i più venduti, fin dall’esordio con “Gucci Bag” (con la quale si è presentato ad Amici) passando poi “Lady”, altro grandissimo successo di vendite.

E in queste ore, la casa discografica Sugar, ha annunciato di aver firmato un contratto con Sangiovanni, entrato ufficialmente nella scuderia.

Ecco le parole condivise su Instagram:

18 anni appena compiuti, 💿un disco di platino, 📀un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su @spotifyitaly. La sua “lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100.📈

Siamo felici di annunciare che @sangiovanni è ufficialmente un artista del roster @sugarmusicofficial. Nelle prossime settimane ci saranno tante novità, continuate a seguirci nelle stories per gli aggiornamenti su tutti i nostri artisti! Intanto auguriamo buona fortuna a @sangiovanni per le ultime due puntate del serale di @amiciufficiale.🤝

Così, Maria lo aveva presentato ai casting della prima puntata di sabato 14 novembre 2020:

“E’ il più piccolo, ha 17 anni, compie 18 anni il 9 gennaio. Sangiovanni non è il suo nome vero, il suo vero Damian Giovanni Pietro ma mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni. La musica conta tantissimo, è una cura per me, per risolvere un sacco di problemi. Mi arrabbio per la falsità, non riesco a sopportare la disonestà e le bugie”.

E adesso, il più piccolo della scuola di Amici, è ufficialmente un artista Sugar