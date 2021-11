30 è il nuovo album di Adele, pubblicato il 19 novembre 2021.

Il disco è stato anticipato dal singolo “Easy on me” e, già nei pre-order, aveva battuto ogni record, puntando a raggiungere (se non superare…) i numeri dei suoi precedenti lavori. Se il pubblico ha già acquistato l’album, assicurando i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo, quale sarà l’opinione della critica internazionale sul comeback della cantante inglese? Scopriamolo insieme, con alcuni dei pareri della stampa estera…

NME: Sebbene questo sia il suo disco più creativo fino ad oggi, i testi si attengono a un territorio più sicuro.

The Guardian: Non puoi incolpare Adele per aver rifiutato di armeggiare anche con una formula che chiaramente non è rotta. Ma lo fa, e rappresenta i momenti salienti del suo disco 30.

The line of best fit: 30 vede Adele ambientarsi nella maturità e nella saggezza che l’album presenta, ed è davvero un raggiungimento della maggiore età. È una progressione ben ponderata per lei, e mentre ci sono alcuni passi falsi lungo la strada, è così bello vederla andare avanti.

The Indipendent: Le canzoni in sé sono buone. Fondate sul pathos, tendono ad essere ballad ben congegnate sull’amore e le sue varie agonie, ma è la sua voce che le vende.

DIY Magazine: Il vero colpo da maestro di “30” arriva nel modo in cui questi testi – il dolore, l’autoflagellazione (a volte crudele, spesso beffarda), la speranza, l’accettazione – sono sapientemente abbinate, musicalmente.

Los Angeles Times: “30” offre pensieri profondi sulle cause e le conseguenze dell’amore. … Il canto di Adele – impennato ma polposo, stupendo anche nella sua forma più cruda (come in “To Be Loved”) – dà a queste riflessioni la credibilità del sangue e delle viscere che i suoi fan bramano. C’è un po’ dell’energia intelligente di “Blue” di Joni Mitchell anche se è filtrata attraverso la saggezza familiare di “Tapestry” di Carole King. … Fino a quando le persone non smetteranno di spezzarsi il cuore a vicenda, continueremo ad aver bisogno di ballad strazianti- e nessuno le fa meglio di Adele.

Entertainment Weekly: Un disco sorprendentemente personale che mostra come Adele è maturata, sia come artista che come persona, dalla metà dell’ultimo decennio. Avrebbe potuto costruire il suo successo da blockbuster in modo cinico, copiando e incollando “Rolling in the Deep” e “Hello”. Invece, lascia che le sue emozioni la guidino, con risultati trionfali.

The Telegraph: Questo è sicuramente il suo album più forte, un lavoro di catarsi, terapia e soccorso. Fa ciò in cui la musica pop è più grande: raccogliere emozioni, focalizzarle e riversarle in canzoni che tutti possono cantare, ma poche sanno cantare bene come Adele.

Rolling Stone: Adele non è mai sembrata più feroce di quanto non lo sia in 30—più viva dei propri sentimenti, più virtuosa nel plasmarli in canzoni nella chiave della sua dannata vita. È il suo album più duro e potente di sempre.

Consequence: Per Adele, 30 è una svolta emotiva: un corpo di lavoro fresco e candido, rivelatore. Mentre l’album parla di “divorzio”, le 12 canzoni del disco vanno più in profondità.