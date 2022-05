Tormentone estate 2022 in arrivo? E’ ormai automatico quando arriva l’annuncio dell’uscita di un nuovo singolo di Fedez nei mesi più caldi dell’anno. Quest’anno, il rapper ha scelto di affiancarsi con due nomi molto interessanti e ben quotati nella discografia attuale. Parliamo di Tananai, ultimo classificato a Sanremo 2022 ma rivelazione di questi ultimi mesi grazie a “Sesso occasionale” e “Baby Goddamn” e di Mara Sattei, autrice e cantante che a gennaio 2022 ha pubblicato il suo primo album, “Universo” e che porterà in estate in tour in giro per l’Italia, prima di approdare in autunno nei club. “La dolce vita” -titolo perfettamente accattivante- sarà disponibile dal 3 giugno 2022.

Il brano viene descritto come “un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca”. Le voci di Tananai e Mara Sattei vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo, dove la contemporaneità incontra le suggestioni vintage. Il risultato è ovviamente una canzone che non solo sa di mare e di sole, ma è una vera e propria cartolina dell’estate italiana.

L’anno scorso, come ben noto, Fedez è stato il protagonista dell’estate 2021 con “Mille”, successo indiscusso inciso insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. Ad oggi, il brano ha conquistato e ottenuto ben 6 dischi di platino ed è diventato tra i pezzi più trasmessi a livello radiofonico, “La dolce vita” riuscirà a bissare il boom ottenuto l’anno scorso?

Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita, Significato canzone

Il brano, prodotto da d. whale, è una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”, le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez.

Foto | Attilio Cusani