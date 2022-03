Tananai, tour estivo 2022: tutte le date

È indubbiamente la rivelazione inaspettata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, dall’ultimo posto ottenuto con Sesso Occasionale che gli ha portato fortuna, facendolo diventare, in tempi brevi, un personaggio richiestissimo, in tv e sui social. Stiamo parlando, ovviamente, di Tananai, il cantautore e produttore milanese che, con il precitato brano sanremese, ha anche ottenuto un Disco d’Oro. Anche un singolo del 2021, Baby Goddamn, è tornato recentemente in auge, diventando virale su TikTok e ottenendo anch’esso la certificazione di Disco d’Oro.

A maggio, Tananai sarà impegnato con un tour nei club che ha già registrato tre sold out (le due date al Fabrique di Milano e la data dell’Atlantico Live di Roma). Le altre due date si terranno al Teatro della Concordia di Venaria Reale e al TuscanyHall di Firenze.

Per quanto riguarda l’estate, invece, il cantautore milanese si esibirà sui palchi dei principali festival. Il tour estivo avrà inizio il prossimo 2 giugno e si concluderà verso i primi di settembre.

Di seguito, trovate tutte le date confermate.

Tananai, tour estivo 2022: calendario

2 giugno – Livorno – Straborgo

3 giugno – Cremona – Tanta Robba Festival

21 giugno – Bologna – Oltre Festival

1° luglio – Genova – Goa Boa Preview

9 luglio – Caorle (VE) – SuoniCaorle

15 luglio – L’Aquila – Pinewood Festival

22 luglio – Marina di Camerota (SA) – Meeting del Mare XXVI edizione

27 luglio – Igea Marina (RN) – OltreaMare – Beky Bay

30 luglio – Alghero (SS) – Abbabula Festival

11 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

18 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

19 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sottoilvulcano Festival – Etna in Scena

25 agosto – Empoli – Beat Festival

27 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) – Ama Festival

3 settembre – Bergamo – NXT Station