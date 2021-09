A star is born va in onda stasera, su Canale 5, in prima serata. Il film, interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper, è stato campione di incassi in tutto il mondo e la colonna sonora è risultata tra le più vendute di sempre. Protagonisti dei pezzi, entrambi gli attori, con musiche e brani tratti proprio dalla pellicola.

Come riportato dai colleghi di Cineblog, ecco la trama del film “A star is born:

In questa nuova versione di una tormentata storia d’amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine, che scopre la squattrinata artista Ally (Gaga) e si innamora di lei. Ally ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante, fino a quando Jack la convince a tornare sotto i riflettori. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione perde colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Come anticipato, la colonna sonora del film ha venduto più di 6 milioni di copie in tutto il mondo.

A Star Is Born ha debuttato al numero 1 alla Billboard 200 degli Stati Uniti con 231.000 unità equivalenti, comprese 162.000 vendite di album puri. Ha avuto la più grande settimana di vendite complessive per una colonna sonora da tre anni, ed è il quinto album numero uno di Gaga negli Stati Uniti, nonché il primo di Cooper.

A lanciare e promuovere la soundtrack è stato il singolo “Shallow”, scritto da Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, brano che ha vinto un Academy Award 2019 per la canzone originale, due Grammy e un Golden Globe per la migliore canzone originale. Inoltre, proprio questo pezzo ha avuto la meglio aggiudicandosi l’Oscar come “Miglior canzone originale”.

Sono stati estratti altri pezzi, nei mesi successivi, con un buon risultato nelle charts: “I’ll Never Love Again”, “Always Remember Us This Way”, “Is That Alright?” e “Maybe It’s Time”.

A star is born è un remake (il quarto, per la precisione). Prima di questa versione, ebbe un grandissimo successo anche la pellicola interpretata da Barbra Streisand. E proprio lei, recentemente, ha giudicato un’idea sbagliata quella di rifare il film, proprio per assenza di originalità: