La donna cannone, Gianna Nannini: la cover della canzone in radio da venerdì 19 giugno 2020

Di Alberto Graziola lunedì 15 giugno 2020

Gianna Nannini, La donna cannone: significato canzone, testo e video

"La donna cannone" di Francesco De Gregori è il brano scelto da Gianna Nannini come cover all’interno del progetto "I love my radio”, che vede ogni settimana la pubblicazione di uno dei grandi classici della canzone italiana reinterpretato da parte dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Da venerdì 19 giugno il brano sarà in radio e disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download.

Il brano, in questa versione inedita e intensa dalle sfumature rock e blues, è in programmazione da oggi, lunedì 15 giugno, in anteprima all’interno del progetto "I love my radio”.

La rocker ha recentemente aperto l’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio ed è stata invitata da Steinway & Sons, la nota fabbrica di pianoforti fondata a New York nel 1853, ad interpretare una sua opera, “Notti senza cuore”. A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il live speciale di Gianna Nannini previsto il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, è stato posticipato al 29 maggio 2021.

Recentemente ha preso posizione sulle polemiche nate per il rimborso dei biglietti dei concerti di Paul McCartney (che aveva criticato la scelta di restituire voucher al pubblico), invitando il cantante a recuperare i live annullati e tornare ad esibirsi nel nostro Paese.