Gianna Nannini risponde a Paul McCartney: "Non abbiamo bisogno di te che bacchetti l'Italia..."

Ieri Paul McCartney ha condiviso un post nel quale critica la decisione italiana di rimborsa i biglietti dei suoi concerti con un voucher. Il cantante ha duramente critica la scelta di non restituire il denaro al suo pubblico. Ecco le sue parole:

«È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi.

Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto.

A tutti i fan degli altri Paesi che avremmo visitato quest'estate è stato offerto il rimborso completo. L'organizzatore italiano dei nostri spettacoli ed i legislatori italiani devono fare la cosa giusta in questo caso.

Siamo tutti estremamente dispiaciuti del fatto che gli spettacoli non possano avvenire ma questo è un vero insulto per i fan.»