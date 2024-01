Dopo aver cancellato tutti i post e le immagini caricate sul suo profilo Instagram ufficiale, Gianna Nannini ha annunciato il suo nuovo singolo, Silenzio, disponibile in streaming e download digitale. La cantante ha condiviso il brano che si preannuncia come il primo tassello del suo nuovo capitolo musicale. Un pezzo che è nelle perfetto corde della sua discografia, con un sound che resta in mente fin dal primo ascolto e un ritornello molto orecchiabile. Energica, romantica e nostalgica, un ritorno che punta a farsi notare.

Il testo di Silenzio

Ecco il nuovo singolo di Gianna Nannini, Silenzio, disponibile in streaming dal 5 gennaio 2024.

Parlami d’amore

Cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto sento

Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono Quello che non ho è amarti un po’

E’ un bacio nel silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio Tutto quel casino, tutta quella gente

Noi ci siamo persi e ritrovati sempre

Parlami d’amore senza più parole

Oppure questa luna è lì per niente Quello che non ho è amarti un po’

E’ un bacio nel silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei tu nel mio silenzio Ora che siamo soli, non è vero

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore

(Silenzio) Quello che non ho ora lo so

Sei tu nel mio silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio Forse è soltanto quello che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore Forse che siamo soli non è vero

Ora è la volta buona che ci credo

Forse se mi baci adesso non ti lascio andare via

(Silenzio) Sei tu il mio silenzio

Il significato della canzone Silenzio

Il brano racconta del ricordo di una persona che non riesce ad abbandonare chi canta. Resta nella sua pelle, dentro, anche nel silenzio che la circonda

Parlami d’amore

Cambia la visione

Vuoi tornare un po’ indietro nel tempo

Seguo le tue ombre

Non ascolto sento

Siamo nelle sole nelle lacrime che scendono

La storia è finita, non ha più chi ama al suo fianco. Sa quello che non ha (la possibilità di amare) e quello che invece non se ne va mai (la sua presenza anche nel silenzio che la circonda)

Quello che non ho è amarti un po’

E’ un bacio nel silenzio

Quello che non so è mandarti via

Sei qui nel mio silenzio

Nel finale del brano, c’è una presa di coscienza nel comprendere, forse, quello che maggiormente è il bene di entrambi: lasciar andare quello che è stato e concentrarsi sul presente. Solo così, probabilmente, sarà possibile a tornare a vivere davvero.

Forse è soltanto quello che volevo

Ora torniamo a vivere davvero

Ora non c’è una colpa, ognuno ha il suo dolore