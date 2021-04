Zucchero, Inacustico D.O.C. & More è il nuovo album

Dal 14 maggio 2021, verrà pubblicato Inacustico D.O.C. & More, il nuovo progetto discografico di Zucchero. Dal 23 aprile, sono disponibili, nei digital store e sulle piattaforme streaming, invece, i brani Spirito nel buio e L’amore è nell’aria, due anticipazioni del nuovo album che è già disponibile in pre-order.

In Inacustico D.O.C. & More saranno presenti i brani dell’ultimo album di inediti di Zucchero, D.O.C., pubblicato anche in una versione deluxe, e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica.

Inacustico D.O.C. & More sarà composto da 25 brani e verrà pubblicato nei seguenti formati: doppio CD, triplo Vinile, in digitale, in versione triplo LP autografato (in edizione limitata, solo per Amazon) e in un bundle limitato, composto dal doppio CD insieme ad un’esclusiva t-shirt (solo sul sito ufficiale di Universal Italia).

Per quanto riguarda l’attività live di Zucchero, i 14 concerti che il bluesman reggiano avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona sono stati riprogrammati nei mesi di aprile e maggio 2022.

Di seguito, trovate la tracklist di Inacustico D.O.C. & More.

Zucchero – Inacustico D.O.C. & More: la tracklist

CD1

1. Spirito nel buio

2. Soul Mama

3. Cose che già sai (feat. Frida Sundemo)

4. Testa o croce

5. Freedom

6. Vittime del cool

7. Sarebbe questo il mondo

8. La canzone che se ne va

9. Badaboom (Bel Paese)

10. Tempo al Tempo

11. Nella Tempesta

12. My Freedom (Bonus Track)

13. Someday (Bonus Track)

14. Don’t Let It Be Gone (Bonus Track)

CD2

1. Voci

2. Il suono della domenica

3. Blu

4. È un peccato morir

5. Dindondio

6. L’amore è nell’aria

7. È delicato

8. Ci si arrende

9. Wonderful life

10. Love is alla round?

11. Hai scelto me