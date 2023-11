Questa sera, giovedì 30 novembre, andrà in onda la semifinale dei Live di X Factor 2023, in prima serata e in diretta su Sky Uno e in streaming live su NOW.

Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico nel ruolo di giudici.

Noi di Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle ore 21:15.

X Factor 2023 è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle, che va in onda dall’X Factor Arena di Milano.

X Factor 2023 – Live, 30 novembre: anticipazioni

Per Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba è tempo di resa dei conti. Questa sera si misureranno con nuove prove che li porteranno ad un livello superiore nella competizione: prima potranno suonare accompagnati da un’orchestra, poi per la prima volta potranno presentare dal vivo i loro brani inediti.

Solo in quattro accederanno alla finale di giovedì prossimo.

Prima manche

Nella prima manche, i 7 cantanti rimasti in gara saranno accompagnati per l’occasione da un’orchestra di ben 22 elementi e porteranno sul palco dell’X Factor Arena i seguenti brani:

Nella squadra di Fedez, Maria Tomba canterà “Always” di Bon Jovi e SARAFINE porterà “No Diggity” di Blackstreet feat. Dr. Dre

In quella di Ambra, Angelica si esibirà su “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e gli Astromare su “Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers;

Dargen ha ancora tutti e tre i concorrenti ancora in lotta per la finale. Il Solito Dandy canterà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, SETTEMBRE perfomerà su “Bohemian Rhapsody” di Queen, gli Stunt Pilots proporranno “7 Years” di Lukas Graham.

Seconda manche – gli inediti

Squadra Ambra: Angelica canterà “L’inverno”, scritta da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Tananai che ha curato anche la produzione; gli Astromare presenteranno “Metaverso”, scritta da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione).

Per Fedez, due brani scritti dalle stesse artiste: SARAFINE si presenterà con “Malati di Gioia”, di cui ha curato anche la produzione; Maria Tomba presenterà “Crush”.

Infine, per Dargen, gli Stunt Pilots porteranno un loro brano dal titolo “Imma Stunt”; Il Solito Dandy canterà “Solo tu”, scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino; SETTEMBRE si esibirà invece con l’inedito dal titolo “Lacrime”.

X Factor 2023 – Live: ospiti puntata del 30 novembre

Ospite della nuova puntata dei Live Show è Emma, che torna a X Factor (dopo essere stata giudice qualche tempo fa) per presentare il suo ultimo album “Souvenir”

X Factor 2023 – Live show: chi sono i concorrenti?

Questa sera, assisteremo alle nuove esibizioni degli artisti che compongono i roster dei 3 giudici.

Nella squadra di Fedez figurano Maria Tomba e SARAFINE. Ambra Angiolini, invece, schiererà Angelica e gli Astromare. Dargen d’Amico invece, farà scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy.

X Factor 2023 – Live, 30 novembre, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la semifinale Live è per stasera, giovedì 30 novembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.