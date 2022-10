Siamo arrivata alla seconda e ultima fase dei Bootcamp per X Factor 2022, in onda stasera, 13 ottobre 2022, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now. Dopo le scelte di Rkomi e Fedez, in questo appuntamento assisteremo alle esibizioni degli artisti che hanno superato le Audizioni e che sperano un posto nella Last Call e, successivamente, ai Live Show. Noi su Soundsblog seguiremo questo nuovo appuntamento con il nostro consueto liveblogging, a partire dalle 21.15.

X Factor 2022, Bootcamp: le scelte di Rkomi e Fedez

Ecco le scelte di Rkomi e Fedez nella puntata dei Bootcamp andata in onda una settimana fa, come riportato dai colleghi di TvBlog.

Nel roster assegnato a Rkomi si sono esibiti gli Elephants in the room, Delì Lin, Manal Harchiche, i Moise, Alessandro Baroni, Lina Lane, The Violet end, Jacopo Rossetto, Martina Bonsignore, Clemente Guidi, Santi Francesi, Giorgia Turcato.

I sei concorrenti portati da Rkomi ad alle last call sono Delì lin, Santi Francesi, Jacopo Rossetto, Giorgia Turcato, The Violet End e Manal Harchiche.

Fedez ha poi assistito alle performance di Filippo Ricchiardi, Alessandra Benedetti, Deshedus, Marco Zanini, Wiat Ait Bakrim, Lost Kids, Gaia Eleonora Cipollaro, Michele Sechi, Luca Fallini, Gli Omini, Omar Ahmed, Linda Riverditi

Il giudice ha scelto di far passare: Gaia Eleonora Cipollaro, Gli Omini, Wiat Ait Bakrim, Marco Zanini, Filippo Ricchiardi e Linda Riverditi.

Gli Omini (Julian, Zak e Mattia, 18, 19 e 19 anni) hanno portato un brano dei The Who, “My Generation”. Fedez convinto della loro bravura, ha tenuto loro come unica band dei propri 6 artisti promossi alle Last Call e direttamente poi ai Live Show.

Bootcamp Ambra e Dargen D’Amico, dove vedere la diretta tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la seconda puntata dedicata ai Bootcamp è per stasera, giovedì 13 ottobre , alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il programma è in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì della settimane successiva, in prima serata, dalle 21.30. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging, minuto per minuto.