Sia nel ruolo di giudice di X Factor che durante le sue esibizioni a Sanremo, Dargen D’Amico ha sempre indossato occhiali da sole. Una scelta ben precisa che non è meramente legata ad una questione di “stile” o di personaggio, ma che ha una sua motivazione ben precisa: distinguere il lato artistico dalla sua vita di tutti i giorni. E quale modo migliore se non quello di preservare lo sguardo e gli occhi? A dare questa conferma è stata anche la stylist del cantante che ha spiegato, nei dettagli:

Jacopo divide i suoi momenti di vita in due parti: quando è Jacopo e quando è Dargen D’Amico, un po’ come se fosse Batman. Come fosse un super eroe buono. La divisione è un po’ questa: quando ci sono occhiali si entra in scena, quando non ci sono si esce dalla scena e si lavora per il momento in cui si andrà in scena. La sua non è assolutamente una mancanza di rispetto verso il pubblico. È semplicemente voler mantenere privata una parte di sé. L’occhiale è anche un elemento di forza per Jacopo. Per lui più che una maschera gli occhiali sono uno strumento attraverso cui poter amplificare un messaggio”