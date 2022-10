X Factor 2022 è pronto ad inaugurare la nuova fase, dopo le tre puntate dedicate alle Audizioni e andate in onda da metà settembre. Giovedì 6 ottobre 2022, i quattro giudici dovranno iniziare a fare scelte ben più mirate e precise, per formare i loro roster da portare poi alla fase delle Last Call e, infine, ai Live Show. Ecco, a seguire, le anticipazioni sulla prima puntata dei Bootcamp, in onda giovedì 6 ottobre.

X Factor 2022, Bootcamp 6 ottobre 2022, Anticipazioni

Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi hanno selezionato 48 concorrenti fino ad oggi. Ogni giudice di X Factor 2022 avrà a disposizione 12 aspiranti partecipanti al programma ma solo 6 sedie a disposizione. Si inizia con due giudici tra loro quattro. Torneranno ad esibirsi 12 concorrenti per ciascuno dei giudici a formare dei roster eterogenei, composti solo in base ai giudizi dati nel corso del primo step. Si esibiranno proponendo ancora una volta una grande varietà di generi, cantando cover o brani inediti. Ad attenderli ci saranno le 6 sedie che, una volta riempite dalle decisioni dei giudici, daranno il via al meccanismo degli switch, ovvero sostituendo un artista che si era già seduto con un altro più meritevole di andare avanti. Una scelta per nulla facile – che darà ufficialmente il via alla gara anche tra i quattro giudici, impegnati per la prima volta singolarmente al tavolo – e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi con la propria opinione, nel ruolo di “quinto giudice” della competizione. Nel backstage a scandire i tempi, i verdetti e le emozioni dei Bootcamp, la conduttrice Francesca Michielin.

X Factor 2022, Bootcamp 6 ottobre 2022, Dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento, dunque, per la prima puntata dedicata ai Bootcamp è per stasera, giovedì 6 ottobre , alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il programma è in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì della settimane successiva, in prima serata, dalle 21.30