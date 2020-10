Sono stati svelati i 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2020 pronti ai live show in partenza giovedì 29 ottobre dalle 21,15, in diretta su Sky Uno.

Blind, Blue Phelix, Casadilego, CmqMartina, Eda Marì, Little Pieces of Marmelade, Manitoba, Melancholia, MyDrama, N.A.I.P., Santi, Vergo sono i 12 protagonisti di X Factor Mixtape 2020 (Sony Music Italy)

Si tratta di un album fatto di sogni, di vite, di viaggi alla scoperta di nuovi orizzonti musicali, fuori il 30 ottobre e disponibile da ora in pre-save a questo link.

Sin dalle battute iniziali X Factor– lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha lasciato spazio ai brani originali dei concorrenti in gara e, dopo aver scoperto questa sera i protagonisti dei Live dell’edizione 2020, venerdì li conosceremo più a fondo grazie proprio alle tracce contenute nel Mixtape, che saranno eseguite durante la prima puntata dei Live, attesa per giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

X Factor Mixtape 2020 è una fotografia, un’istantanea che cattura i primi importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo di vedere i talenti che abbiamo già conosciuto nelle scorse puntate del programma… 12 carte d’identità musicali che dal 30 ottobre non riusciremo più a toglierci dalla testa.

Saranno i brani inediti presenti in questo mixtape ad essere al centro del primo appuntamento con i live del talent show in onda su Sky Uno.