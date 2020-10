Poco prima della fine della terza puntata delle audizioni di X Factor 2020, si è presentato sul palco il rapper Alessandro. E ha portato un suo inedito, “Rock’n roll”. NGaty il suo nome d’arte.

Dopo la sua esibizione, Emma ha iniziato a commentare il pezzo, sottolineando come sia orecchiabile. Ma lui, appena la cantante ha iniziato a parlare, si è lasciato sfuggire un chiaro sbadiglio. E la cantante, giustamente, non l’ha presa benissimo: “Sei annoiato?”

“No ho fatto un po’ tardi ieri sera, sono stato a casa di amici…” “Prima di fare un provino?” ha domandato lei, seccata. “Eh vabbè” la risposta.

E così Emma si è sfogata, prima apprezzando parte dell’esibizione ma poi criticando il mood del giovane:

“La strumentale era gradevole… il ritornello anche… ti sto parlando, sono qua. Questo lavoro è fatto di orari tardi, svegliarti presto al mattino, aspettare il soundcheck. Fare le prove. Se vieni qua devi venire con la fame e gli occhi di fuori, se mi sbadigli in faccia sembra che ci stai facendo un favore. Non vedo la fame, la voglia di fare la musica! Cazz0!”

Hell Raton ha apprezzato parte del sound, Manuel Agnelli sottolinea la somiglianza con Rolls Royce. “Sei stato brano anche se è sbagliata l’attitudine dello scazz0” il commento della giuria.

Lui tenta di giustificarsi: “Non mi sono reso conto di avere un atteggiamento fastidioso..”

Emma lo fa passare: “Mi rode il cul0 ma per me è sì”. Manuel dice di No. Mika dice Sì.

Hell Raton:

“Io la pigrizia l’ho pagata cara, ho imparato caro dai miei fallimenti, per me è No”.

Qui il video