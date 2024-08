Concerto di Emma a Villa Bellini a Catania. La scaletta delle canzoni, orario, biglietti, come arrivare in auto e con i mezzi.

Emma è in concerto stasera, 10 agosto 2024, a Villa Bellini a Catania, con una nuova data del suo tour estivo. L’occasione è ideale per i fan della cantante che potranno ascoltare le tracce più recenti presenti nel suo ultimo disco di inediti, “Souvenir”, che ha debuttato al primo posto della classifica Fimi e anche i suoi pezzi più celebri e noti (da “Amami” ad “Arriverà”). A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare a Villa Bellini in auto e con i mezzi.

La scaletta di Emma in concerto a Villa Bellini, Catania

MEZZO MONDO

Che sogno incredibile

Stupida allegria

CAPELLI CORTI

INIZIAMO DALLA FINE

CARNE VIVA

Mi parli piano / Arriverà / Folle paradiso / Sembra strano / Io son per te l’amore / Con le nuvole (Medley)

Apnea (Acoustic)

AMORE CANE

INTERVALLO

Sbagliata ascendente leone / Dimentico tutto / L’amore non mi basta / Latina / Amami / Fortuna / Io sono bella / Non è l’inferno / Cercavo amore / La mia città (Medley)

In Italia 2024

Ho voglia di te

TAXI SULLA LUNA

SENTIMENTALE

FEMME FATALE

Apnea

Il concerto di Emma a Catania inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti dal prezzo di 46 euro fino a 59.80 per la Tribuna Numerata e per la zona Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare a Villa Bellini a Catania

Come arrivare a Villa Bellini con l’auto:

Da Nord (Autostrada A18 Messina-Catania):

Prendi l’uscita Catania Centro.

Prosegui lungo il Viale Mediterraneo fino a raggiungere il Viale Odorico da Pordenone.

Continua su Via Vincenzo Giuffrida fino a raggiungere Via Umberto I.

Svolta a destra su Via Etnea: Villa Bellini si trova lungo questa via.

Da Sud (Autostrada A19 Palermo-Catania):

Prendi l’uscita per Catania Centro e segui le indicazioni per Piazza Giovanni Verga.

Continua su Corso Italia e svolta su Via Umberto I.

Prosegui fino a Via Etnea.

Parcheggio: La zona intorno a Villa Bellini è a traffico limitato (ZTL) e spesso con difficoltà di parcheggio. Potresti dover parcheggiare in un garage a pagamento o in un parcheggio più lontano e poi proseguire a piedi.

Come arrivare a Villa Bellini a Catania con i mezzi pubblici:

Autobus:

Dalla Stazione Centrale: Prendi l’autobus Linea 2-5 o Linea 429 in direzione Circonvallazione/Piazza Roma. Scendi alla fermata Piazza Stesicoro e cammina per circa 5 minuti verso Via Etnea. Villa Bellini si trova a breve distanza.

Dall’Aeroporto di Catania: Prendi l’Alibus fino alla fermata Piazza Stesicoro, e poi segui le indicazioni come sopra.

Metropolitana:

Prendi la metropolitana fino alla fermata Stesicoro. Da lì, puoi camminare per circa 5-10 minuti lungo Via Etnea per raggiungere Villa Bellini.