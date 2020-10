X Factor 2020, audizioni: ultima puntata in tv questa sera su Sky Uno, domani in chiaro su Tv8 (anticipazioni)

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika e Alessandro Cattelan sono pronti per l’ultimo atto dei casting di X Factor 2020, in onda questa sera, giovedì alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW TV.

Giovedì 1° ottobre, terzo e ultimo appuntamento con le selezioni di X FACTOR 2020. Un’ultima e decisiva opportunità, per i giovani artisti che arrivano davanti alla giuria, per dimostrare il proprio talento e conquistare il passaggio al Bootcamp dello show di Sky prodotto da Fremantle, in onda su Sky e NOW TV.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika è anche l’ultima occasione per lavorare insieme, in un unico team: la prossima settimana, infatti, ognuno di loro conoscerà la categoria che gli è stata affidata per questa edizione e da allora sarà impegnato a costruire la propria squadra.

Largo quindi all’ultima tranche di cantanti, come sempre accolti nel backstage da Alessandro Cattelan che si sbilancia e fa il tifo per gli artisti che più l’hanno colpito.

Spazio nel dietro le quinte per captare le atmosfere e le tensioni dei ragazzi, un momento per fare i conti con la propria ansia, per ascoltare le performance dei colleghi, riconoscerne il talento, apprezzarlo e incoraggiarlo. Per alcuni di loro l’incontro con la giuria fa più paura dell’esibizione stessa.

Le proposte musicali sono le più varie: si passa dal brit pop all’indie rock, alla musica elettronica, al rap, al raggaeton al pop. Ci sono storie e perfomance che sorprendono, che commuovono, ma anche quelle che deludono. Timbri di voce particolari ed esibizioni disarmanti, interpreti che sembrano duri ma poi dimostrano un lato fragile inatteso. E c’è anche chi, dopo anni, decide di tornare sul palco del talent avendo fatto tesoro dei consigli dei giudici. Riuscirà questa volta a conquistare i 3 sì necessari per continuare l’avventura di #XF2020?

Noi di Soundsblog seguiremo ovviamente la puntata con il nostro consueto liveblogging. A più tardi!