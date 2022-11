Cos’è il Whamageddon? Le regole e i consigli per un Natale senza “Last Christmas” degli Wham!

Il Natale è dietro l’angolo e anche quest’anno, come accade ormai da più di dieci anni, il 1° dicembre scatta la sfida del Whamageddon. Tutto è partito da un meme nel 2010, ma col passare degli anni questa sfida tutta natalizia ha preso sempre più piede ed è diventato un piccolo appuntamento mainstream. Come si partecipa al Whamageddon? Quali sono le regole? E ci sono consigli per sopravvivere al Whamageddon? Ecco tutto quello che dovete sapere!

Cos’è il Whamageddon e come funziona?

Con l’arrivo del Natale è quasi impossibile sfuggire ai classici musicali natalizi. Due su tutti: All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey e Last Christmas degli Wham! Il Whamageddon si concentra proprio sul tormentone natalizio degli Wham!, in rotazione radiofonica già a partire dalla fine di novembre. È quasi impossibile non ascoltarne neanche pochi secondi, tra radio, musica nei negozi e centri commerciali, ma anche spot televisivi.

La sfida è proprio quella: riuscire ad arrivare al 24 dicembre, la vigilia di Natale, senza aver mai ascoltato, neanche casualmente e per pochi secondi, Last Christmas degli Wham!

Le regole ufficiali del Whamageddon

Le regole del Whamageddon sono poche e semplici:

Regola 1 : l’obiettivo è arrivare il più a lungo possibile senza ascoltare il celebre brano degli Wham!

: l’obiettivo è arrivare il più a lungo possibile senza ascoltare il celebre brano degli Wham! Regola 2 : il gioco inizia il 1° dicembre e si conclude il 24 dicembre.

: il gioco inizia il 1° dicembre e si conclude il 24 dicembre. Regola 3 : vale soltanto la versione originale del brano. Cover e remix possono essere ascoltati senza farci perdere la sfida.

: vale soltanto la versione originale del brano. Cover e remix possono essere ascoltati senza farci perdere la sfida. Regola 4 : sei fuori dal gioco non appena riconosci la canzone.

: sei fuori dal gioco non appena riconosci la canzone. Regola Bonus: fare un post sui social network con l’hashtag #whamageddon appena vieni colpito e sei fuori dal gioco.

Suggerimenti e consigli per sopravvivere a Last Christmas degli Wham!

Se decidete di partecipare a questa sfida collettiva vi renderete ben presto conto di quanto sia difficile arrivare al 24 dicembre senza sentire casualmente anche solo qualche secondo di Last Christmas. Anche i primi secondi, infatti, sono iconici e micidiali, sufficienti a farvi perdere la sfida.

Con qualche piccolo accorgimento, però, riuscirete ad arrivare puri al 24 dicembre e concedervi, dal giorno successivo, una full immersion di Last Christmas per celebrare la vittoria. Ecco qualche consiglio da seguire: