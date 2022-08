Il Natale arriva prima coi Backstreet Boys: in pre-ordine A Very Backstreet Christmas

Il Natale 2022 arriverà un po’ prima del previsto! I Backstreet Boys, in tour costante ormai da tempo, sono pronto a farci cantare i grandi classici natalizi già il prossimo ottobre col loro primo album natalizio, A Very Backstreet Christmas, in uscita in tutto il mondo a partire dal 14 ottobre 2022.

L’annuncio di A Very Backstreet Christmas

Erano 30 anni che volevamo fare un album di Natale e ora siamo super elettrizzati che stia accadendo. Ci siamo molto divertiti a dare una svolta BSB ad alcuni dei nostri classici preferiti e non vediamo l’ora di entrare a far parte delle vacanze natalizie dei nostri fan.

Queste le parole che hanno accompagnato l’annuncio di A Very Backstreet Christmas, un album che mescolerà classici natalizi come White Christmas, Silent Night e Have Yourself A Merry Little Christmas con tre brani inediti incisi proprio per questo nuovo lavoro.

A Very Backstreet Christmas, la tracklist del disco natalizio dei Backstreet Boys

Ecco la tracklist completa di A Very Backstreet Christmas. 15 brani, inclusi i 3 inediti Christmas in New York, Together e Happy Days:

White Christmas

The Christmas Song

Winter Wonderland

Have Yourself A Merry Little Christmas

Last Christmas

O Holy Night

This Christmas

Same Old Lang Syne

Silent Night

I’ll Be Home for Christmas

Christmas in New York (INEDITO)

Together (INEDITO)

Happy Days (INEDITO)

Feliz Navidad

It’s Christmas Time Again

Al via i pre-ordini del disco natalizio dei Backstreet Boys

A Very Backstreet Christmas sarà disponibile in versione CD e vinile a partire dal 14 ottobre, ma già da oggi può essere pre-ordinato con consegna gratuita il giorno dell’uscita. Pronti per un Natale in chiave Backstreet Boys?

