La puntata di Amici 2023 riparte dal guanto di sfida di Rudy Zervi per Wax e Aaron rifiutato da Arisa.

“Aaron è un cantante e cantautore. Si percepisce come tutti e due, Wax è un artista che scrive, volendo potrebbe uscire domani e fare un disco da solo. Lui ha paura di perdere con Aaron perché dice “Lotta con me e fallo venire senza una gamba…senza un braccio”. Forse ha paura di mettere Aaron a confronto con te. Ti vede come un avversario temibile”

E da lì arriva la notizia di un guanto di sfida al contrario, proposto da Arisa contro Aaron.

“Sono strafelice, grazie. Per mia scelta non scrivo sulle cover, sarei in gradi di scrivere su ogni cover che mi è stata assegnata. Ho solo un giorno in meno di tempo, a me con sti giochetti strani… Questi sotterfugi…” commenta Aaron, seccato dal silenzio da parte di Wax che non ha fatto minimamente menzione al suo compagno di scuola sull’intenzione di proporre quel genere di guanto. E così ha avuto meno tempo per preparare le barre.

La canzone in questione è “One” degli U2. “Da canzone muta a canzone libera. Rudy accetterà o rifiuterà perché pensa che Aaron potrebbe perdere messo in confronto a Wax?”

Aaron ammette di essere deluso e dispiaciuto dal comportamento di Wax. Anche Benedetta prende le difese di Aaron sul silenzio da parte di Wax.

“Definirsi artisti già adesso è un po’ tanto, è montare la testa a una persona” sottolinea Aaron dopo aver sentito Wax indicarsi -ed indicato – artista.

Wax, quando torna, dice di non sapere delle barre da scrivere sul brano “One”.

“L’ha detto ieri sera tardi… Probabilmente non me ne sono reso conto nemmeno io. Mi sono dimenticato. Non avevo capito neanche io che l’aveva cambiato”. E durante la discussione, Wax manda a fan*ulo il compagno.

“Se vuole pensare che sia un dispetto pensi quello, non me ne frega niente” ribadisce, con arroganza, il ragazzo. “Se non mi credi, non me ne frega un ca**o”

Aaron sottolinea che nessuno è un artista all’interno della scuola

“Io penso quello che voglio e di esserlo, se qualcuno non lo pensa ca**i suoi”.

Insomma, un confronto decisamente costruttivo…

Poi arriva il tiepido chiarimento tra i due.

CLICCA QUI PER VEDER EIL VIDEO DEL DAYTIME DI AMICI DI MARTEDì 21 MARZO 2023