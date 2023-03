Nel daytime di oggi di Amici 2023 sono arrivati i primi guanti di sfida per il secondo serale e il primo è per Wax, da parte di Rudy Zerbi:

“Tu e la tua insegnante Arisa avete confermato che non siete aperti al confronto e l’umiltà di mettervi in gioco. Potrei stare qui a spiegarvi quello che non avete saputo comprendere ma a lavare la testa all’asino si perde acqua e sapone. Voglio riproporre lo stesso guanto della canzone nuda, contro Aaron, e tolgo due delle limitazioni che avevo stabilito. Prima non potevi appoggiarti su autotune, scrivere barre, avere oggetti in scena e non potevi muoverti o mimare una parola del testo. le regole di oggi è che non può scrivere le barre e avere oggetti particolari. Potrai fare il mimo per esprimerti e usare l’autotune”

Wax restituisce testardo, ciuchino e arrogante a Rudy Zerbi, dopo le parole dell’insegnante. Per Aaron va bene così (“Ed era equo anche prima”). E crede che la personalità di Rudy possa uscire fuori senza tutti quei passaggi che aveva indicato Zerbi.

Wax incontra Arisa per commentare il guanto di sfida nel seconda serale di Amici 2023. Lo legge alla sua docente.

Arisa rifiuterebbe il guanto:

“Mettiamo a confronto gli inediti di Aaron e di Wax. Tu sei un artista che scrive, volendo potrebbe uscire domani e fare un disco da solo. Qualcuno gli passa i beat, lui scrive sopra e Wax spacca. Ancora una volta non ti si rispetta. Non puoi agire essendo te stesso. Perché ti ha tolto lo scrivere, l’unica cosa in cui ti senti unico? Non è giusto che tu sostenga una prova in cui non sei tu”

“Io non mi reputo un cantante ma un artista” si loda il cantante di Arisa.

E Arisa ribatte “Farò un guanto di sfida dove anche Aaron deve scrivere, contro di te. Vediamo lì”.

