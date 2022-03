Si intitola “Volevamo solo essere felici“, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, in uscita l’11 marzo 2022. Il titolo del brano è lo stesso di quello del disco di inediti del cantautore, disponibile nei prossimi mesi.

Francesco Gabbani ha anche annunciato il suo ritorno live, con due concerti evento, in programma nel mese di maggio a Milano e Roma. Ecco le date, a seguire:

Il cantante tornerà dal vivo con questi due grandi eventi prodotti da Vivo Concerti.

L’ultimo disco pubblicato risale al 2020 e si trattava di Viceversa, pezzo dal titolo omonimo con il quale si era presentato al Festival di Sanremo, classificandosi secondo. Quell’anno a vincere fu Diodato con la sua bellissima “Fai rumore“.

Ecco di cosa parla la canzone di Francesco Gabbani, come raccontato dallo stesso artista:

“Volevamo solo essere felici” affronta un tema centrale, ovvero la ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone. In questa nostra continua ricerca, il “Volevamo solo essere felici” rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa. La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità”