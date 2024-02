Occidentali’s Karma è una canzone di Francesco Gabbani, contenuta nel terzo album del cantautore toscano, dal titolo Magellano. Con questa canzone, Gabbani ha vinto la 67esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la partecipazione a Sanremo, il cantautore ha rappresentato l’Italia nell’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest, arrivando al sesto posto e vincendo il premio della sala stampa Marcel Bezençon. Per quanto riguarda le vendite, invece, il singolo ha ottenuto ben 6 Dischi di Platino.

La canzone è stata scritta da Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, per quanto riguarda il testo, e da Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli e Filippo Gabbani, per quanto concerne le musiche.

Di seguito, trovate il testo di Occidentali’s Karma, canzone di Francesco Gabbani.

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l’uomo del Neolitico

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi

L’intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (Cerca sì)

Storie dal gran finale

Spèrasi (Spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria (Alé)

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi simili

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (Cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (Sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia si rialza

Namasté, alé.

Lezioni di Nirvana

C’è il Buddha in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma

Occidentali’s Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali’s Karma.