Francesco Gabbani festeggia il suo compleanno in una concerto evento il 9 settembre 2023. RTL 102.5 è la radio ufficiale del “Finalmente a casa”, il concerto evento che segna il ritorno a casa di Francesco Gabbani. Il 9 settembre, nel giorno del suo compleanno, il cantautore festeggia con un concerto in radiovisione su RTL 102.5. A partire dalle 21:00, in diretta da Carrara, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Quello di Carrara non sarà solo un semplice concerto, bensì un qualcosa di diverso e di speciale che Gabbani sognava di pianificare da anni. Per questo è stata scelta una location capace di accogliere al meglio una grande quantità di persone in un grande spazio in cui verranno allestite aree di ristoro sul modello di grandi festival internazionali. Un appuntamento speciale, insomma, dove Francesco Gabbani conta di radunare tutto il suo pubblico, coinvolgendo i suoi concittadini, e di poter dare, nel tempo, una continuità e una cadenza fissa periodica all’appuntamento. L’allestimento prevedrà un grande palco, una scaletta appositamente studiata per l’occasione, una produzione scenografica e una scrittura dello storyboard a sé stanti.

Queste le parole di Francesco Gabbani nell’annunciare questo concerto speciale:

“Siccome mi imbarazzo durante i festeggiamenti del mio compleanno quando le persone mi danno i regali ho pensato, sarà meglio che organizzi un concerto? Mi è piaciuta l’idea di festeggiare ma facendolo a Carrara, nella mia città. Questo concerto/festa ha un po’ un senso di chiusura del cerchio, perché io sono nato e cresciuto a Carrara, continuo ad essere affezionato a questo luogo, le mie canzoni e la mia musica partono dall’ispirazione di aver vissuto questo luogo. Quindi mi piace l’idea di tornare e festeggiare con i miei concittadini, con i fan che arriveranno un po’ da tutta Italia e con il percorso artistico fatto fino ad oggi. Mi auguro sia un momento pieno di emozione”

Francesco Gabbani, Carrara, anticipazioni scaletta del concerto

Ecco la scaletta del “Ci vuole un fiore” tour di Francesco Gabbani. Ma i brani di stasera, essendo un concerto evento ad hoc, subirà delle variazioni.

Ci vuole un fiore

L’abitudine

Volevamo solo essere felici

Foglie al gelo

Amen

Il mio canto libero (Lucio Battisti cover)

Peace & Love

Un sorriso dentro al pianto

Tra le granite e le granate

Eternamente ora

Occidentali’s Karma

Viceversa

È un’altra cosa

La mira

Bocca di rosa (Fabrizio De André cover)

La mia versione dei ricordi

Pachidermi e pappagalli

Spazio tempo

Il vento si alzerà / Immenso / La rete

Il sudore ci appiccica