Frutta malinconia è il nuovo singolo di Francesco Gabbani. Si tratta di una canzone in pieno stile “gabbaniano”, è una specie di album fotografico con dentro ritagli di estati diverse, dalla polaroid alle immagini dell’intelligenza artificiale. Ecco le parole del cantautore nel parlare del pezzo:

“Viviamo in uno scenario che tendenzialmente ci porta a desiderare quello che non abbiamo ed essere quello che non siamo. Per vivere il presente con intensità emotiva non ci resta che crogiolarci in una malinconia terapeutica, nei ricordi belli e brutti, ma che rendono vere le emozioni del momento. Citando il grande autore Gabriel García Márquez: Ciò che conta nella vita non è quello che ti succede ma quello che ricordi e come lo ricordi.”