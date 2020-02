Fai rumore, Diodato: la canzone di Sanremo 2020 sulla necessità di abbattere i muri dell'incomunicabilità

Fai fumore è il brano di Diodato in gara al Festival di Sanremo 2020.

Il brano fa parte del disco "Che vita meravigliosa", in uscita il 14 febbraio 2020. Lo stesso Diodato ci ha raccontato come è nata la canzone e il significato del testo:

"E' nato in un pomeriggio, ero in questo studio con Edwyn Roberts, che ha collaborato con me per questo brano. Lui stava suonando al piano, io ero seduto sul divano e ho cominciato a cantare col microfono. Si è creata una magia, non c'erano ancora tutte le parole, solo accenni... Ma la parte finale del brano è esattamente quella che abbiamo registrato quel giorno. Mi ricordo che avevo gli occhi chiusi. Quando li ho riaperti, io ed Edwyn siamo scoppiati a ridere perché era una risata di emozione, era successo qualcosa di magico. Ho lavorato al testo, a mettere a fuoco quello che volevo dire. Sentivo la necessità di abbattere i muri dell'incomunicabilità, di far arrivare la mia voce e far sentire un dialogo. Un invito a bruciare quei silenzi che amplificano delle distanze e considerazioni false che creiamo noi stessi"