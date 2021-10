Vivo è l’inedito presentato da Luigi Strangis, durante la ventunesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

A partire dalla mezzanotte di lunedì 11 ottobre 2021, l’inedito del cantautore 20enne di Lamezia Terme, che fa parte del team di Rudy Zerbi, è disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali, insieme agli inediti di altri tre allievi di quest’edizione di Amici, Rea (Avrei solo voluto), LDA (Quello che fa male) e Albe (Millevoci).

L’inedito di Luigi Strangis è prodotto da Brail.

Nel testo, Luigi racconta l’amore per una persona senza la quale non si può vivere.

Il cantante ha già presentato questo inedito durante lo speciale di Amici dedicato alla formazione della classe, andato in onda lo scorso 19 settembre.

Nei due speciali successivi, Rudy Zerbi ha confermato la maglia di Amici per il suo cantante. Nel quarto speciale, in onda lunedì 11 ottobre, Luigi affronterà una sfida dovuta ad un provvedimento disciplinare.

Di seguito, trovate il testo di Vivo. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Vivo: il testo

Sento la rabbia dentro me

Rimane sempre sai perché

Sarà che forse non mi dai quello che voglio da te

Sembra che non impari mai e io impazzisco per te

Sì solo per te.

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi (da me).

Non credere in quel che c’è (se davvero c’è)

Esiste senza un perché (ma non sai qual è)

E dimmi perché mi vuoi consolare

Solo dopo che io ti ho detto di andare.

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo, vivo, vivo.

Se per caso tu sparissi

Se un giorno non tornassi

Sarei lì che ti aspetterei fino all’ultimo respiro

Perché è con te che io mi sento vivo, vivo, vivo.