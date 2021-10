Albe è un cantante di Amici 2021 e in queste ore è uscito il suo primo inedito, Millevoci, rilasciato a mezzanotte di lunedì 11 ottobre 2021.

Il giovane cantante si è presentato ai casting di Amici 2021 davanti ai professori di canto nella prima puntata del talent show, andata in onda domenica 19 settembre. Subito, in studio -e anche sui social, nello stesso momento- in molti si sono accorti della somiglianza fisica con Sangiovanni, vincitore del circuito Canto nell’ultima edizione del programma. Se questo dettaglio è stato sottolineato anche da Lorella Cuccarini, di diverso pensiero è stata Anna Pettinelli che deciso di assegnare un banco al giovane artista.

Albe, Millevoci, Audio

Qui sotto potete ascoltare l’audio della canzone, Millevoci:

Albe, Millevoci, significato canzone

C’è distanza al centro del brano inedito presentato da Albe ad Amici 21. Il cantante racconta le sensazioni intense che prova con l’amata verso la quale vorrebbe tornare, riavvicinarsi. Ma non esiste una mappa, c’è solo confusione al solo pensiero (“Se ti penso, Mentre canto, Perdo il tempo, A trovare le parole”)

Albe, Millevoci, Testo

Ho fatto un giro e mi sono chiesto

Di cosa nutre il male del mondo

Ora che sono qua genuflesso

Prego prego fino in fondo

Si muove la luna intorno

Ma tu ti muovi da sola

Credo credo che ci casco

Dentro il vuoto dell’abisso

Buona la notte più brutta

dammi la mia buonanotte

In bilico e manca l’ossigeno

Ti vedo e sembro ridicolo

Voce basse nell’orecchio

Aria gelida sul petto

Baciami solo sul collo

Baciami e lasciami il segno

Se ti penso

Mentre canto

Perdo il tempo

A trovare le parole

Non importa

sono fuori rotta

Ma non c’è una mappa

Che mi riporta da te

Millevoci cantano di noi

Millevoci parlano di te

Ma non conta se

Poi non è facile

Ma tu sei fragile così

Tu mi piaci così

Come sei fatta

Tienimi stretto

Che torno da te

Ho tanto da darti ma poco da dirti

Cercavo qualcosa ho trovato qualcuno

Centomila o nessuno

Centomila le volte che faccio tardi

Solo per guardarti

Come i diamanti sono i tuoi occhi

Mi scende una lacrima al viso

Una lacrima asciutta e sorrido

Vedo non vedo

Come se potessi vedere ma sono cieco

Come se potessi cadere ma c’ho le ali

Scambierei la luna con il sole per vederti domani

Sarebbe da pazzi farsi a pezzi

Basta che alla fine li raccogli tu

Come due mosaici un po’ dispersi

Più ti allontani più è nitido

Se ti penso

Mentre canto

Perdo il tempo

A trovare le parole

Non importa

sono fuori rotta

Ma non c’è una mappa

Che mi riporta da te

Millevoci cantano di noi

Millevoci parlano di te

Ma non conta se

Poi non è facile

Ma tu sei fragile così

Tu mi piaci così

Come sei fatta

Tienimi stretto

Che torno da te

Noi che siamo eterni senza tempo

Noi che siamo eterni senza te

Baciami solo sul collo

Baciami e lasciami il segno

Se ti penso

Mentre canto

Perdo il tempo

A trovare le parole

Non importa

sono fuori rotta

Ma non c’è una mappa

Che mi riporta da te

Millevoci cantano di noi

Millevoci parlano di te

Ma non conta se

Poi non è facile

Ma tu sei fragile così

Tu mi piaci così

Come sei fatta

Tienimi stretto

Che torno da te