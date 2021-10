Rea è una cantante di Amici 2021 scelta per comporre la classe del talent show. A mezzanotte dell’11 ottobre 2021 è uscito il primo inedito della giovane artista, Avrei solo voluto, disponibile in streaming e in download digitale.

Rea, Avrei solo voluto, Audio

Rea, Avrei solo voluto, Significato

Il brano parla di un amore nato per causa, proprio da un gioco di sguardi, incentrato sul rimpianto, su qualcosa che avrebbe voluto nascesse. Un sentimento sospeso che esplode proprio nel chiaro ritornello, esplicito a vulnerabile (“Avrei solo voluto, T’innamorassi di me, No non mi dire è un cliché, Io cerco solo perché”)

Rea, Avrei solo voluto, Testo

È nato tutto da un gioco di sguardi

Tu che mi parli

Io che ti osservo

Ma scagli dardi

Quindi io penso

A quanto staresti bene nel mio le-

È nato tutto da un gioco di sguardi

Tempo resta fermo

Balliamo un lento

Mi tocchi sincero

Ma quant’è bello

Non riesco a distinguere il sogno dal ve-

È nato tutto da un gioco di sguardi

Guido dava-

Tu stai nel re-

Scorgo il riflesso

Dentro allo specchio

Mi sembri più triste di quando ti ho pre-

È nato tutto da un gioco di sguardi

Tu che ti perdi

Io che ti cerco

Ma sei scappato

Via come il vento

Potevi almeno lasciare un biglietto

Avrei solo voluto

T’innamorassi di me

No non mi dire è un cliché

Io cerco solo perché

Avrei solo voluto restassi

Tra le mie braccia un po’ di più

Qui sotto casa nel blu

Di questo cielo che ci guarda

Forse non mi hai dato tempo

Ma io ti sogno da troppo tempo

E non ne parlo con gli amici

Che mi segui come uno spettro

Forse non mi hai dato tempo

Ma io ti sogno da troppo tempo

Prendi questo poi prendi quello

Hey

Cerco di non vederti più

Hey

Cerco di tirarmi un pò su

Rigiro lo stanza, insieme a lei danzo

Avrei solo voluto,

T’innamorassi di me

No non mi dire è un cliché

Io cerco solo perché

Avrei solo voluto restassi

Tra le mie braccia un po’ di più

Qui sotto casa nel blu

Di questo cielo

Che ci guarda, che ci parla

Hey

Cerco di non vederti più

Hey

Cerco di tirarmi un pò su