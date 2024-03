Levante è in concerto lunedì 18 marzo 2024 al Teatro Verdi di Firenze con il suo tour “Opera Futura live” nei teatri italiani. Gli appuntamenti live arrivano a distanza di alcuni mesi dal concerto all’Arena di Verona, avvenuto il 27 settembre 2023. Ai tempi, la cantautrice ci raccontò le sensazioni e le emozioni provate pochi giorni prima di esibirsi:

“Ti giuro che l’ansia mi ha proprio abbandonato. L’ho scacciata via, sono molto concentrata, felice, sono nel qui e ora, serenissima. Sto organizzando tutto con calma, siamo concentrati su questo evento molto importante, bello, proprio perché festeggiamo. E’ una festa di compleanno con tanta gente. Sarà uno spettacolo diverso da quello che ho fatto fino ad oggi, anche rispetto al Forum. Non vedo l’ora, non ho più paura di tante cose. Me la sto proprio godendo, non so che scatto ha fatto la mia mentre ma positivo. Sono felice, contenta, entusiasta. Un entusiasmo più potente di quello degli esordi, più consapevole di quello che sono riuscita a costruire. E non da sola ma con persone che lavorano con me”.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto a Firenze e le informazioni sui biglietti disponibili.

La scaletta delle canzoni di Levante in concerto al Teatro Verdi a Firenze

Ecco la scaletta delle canzoni di Levante in concerto a Firenze. Il live inizierà alle 21.

Leggera

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Memo

Metro

Antonio

Iride blu e Cuore liquido

Mater

Gesù Cristo sono io

Invincibile

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Vertigine

Alfonso

Tikibombom

Vivo

Mi manchi

Levante in concerto al Teatro Verdi a Firenze, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Levante al Teatro Verdi a Firenze, in programma lunedì 18 marzo 2024. Si parte da 40.25 euro per la zona con Visioni Limitata fino a 51,75 per il secondo settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.