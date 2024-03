La scaletta delle canzoni di Levante in concerto a Milano, come arrivare al Teatro Dal Verme, informazioni sui biglietti

La scaletta di Levante in concerto a Milano: l’ordine delle canzoni, orario e come arrivare al Teatro Dal Verme

Levante è in concerto lunedì 25 marzo 2024 al Teatro Dal Verme di Milano con una nuova data del suo tour “Live nei teatri”. Dopo il grande successo dello show unico all’Arena di Verona dello scorso settembre, la cantautrice ha modo di salire ogni sera sul palco accompagnata dalla sua band di sempre (Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori) offrendo al suo pubblico uno spettacolo inedito che sceglie di sviluppare alcune suggestioni visive e musicali dell’Arena in un abito rinnovato che, come solo in teatro può accadere, offre un contatto più stretto, intimo e accogliente.

Il 2023 è stato un anno davvero straordinario per l’artista che in “LEVANTE VENTITRÉ – Anni di voli pindarici” (disponibile in esclusiva Paramount+) ha voluto condividere con il suo pubblico – attraverso documenti inediti, foto e video – stralci di momenti intimi e preziosi strappati dal dietro le quinte, riflessioni, retroscena, riti scaramantici, momenti di gioia ma anche momenti di smarrimento dei 12 mesi appena conclusi e non solo.

La scaletta di Levante in concerto al Teatro Dal Verme a Milano, lunedì 25 marzo 2024

Insieme alle immancabili hit live, verranno proposte alcune perle che mancano in scaletta da tanto. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale.

Leggera

Capitale, mio capitale

Rancore

Io ero io

Alma Futura

Se non ti vedo non esisti

Abbi cura di te

Di tua bontà

Fa male qui

Non stai bene

Memo

Metro

Antonio

Iride blu e Cuore liquido

Mater

Gesù Cristo sono io

Invincibile

Andrà tutto bene

Non me ne frega niente

Vertigine

Alfonso

Tikibombom

Vivo

Mi manchi

Biglietti per il concerto di Levante

Il concerto di Levante al Teatro Dal Verme di Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 25 marzo 2024.

Come arrivare al Teatro Dal Verme a Milano

Ecco le indicazioni su come arrivare al Teatro Dal Verme a Milano con i mezzi:

In metro

Metro Rossa (MM1) fermata Cairoli

In tram

Tram 1, 4, 7, 27