“Ti porterai lontano” è una canzone scritta da Levante e incisa da Laura Pausini. In queste ore, l’interprete di “Ciao”, ha annunciato il rilascio del brano in streaming, con un lungo messaggio via social:

Il 25 gennaio 2021 mentre scrivevo un post di auguri di compleanno per mia sorella Silvia, mi ha inviato una canzone, piano e voce, cantata e scritta da lei …non sapeva ancora che mia sorella è la sua più grande fan e io non sapevo ancora che ascoltandola avrei pianto di emozione perché questa canzone parla del mio amore per mia sorella. Poco dopo abbiamo chiesto ad @andro_id_ di produrla e l’ho cantata , una sola volta e con il cuore in gola. Per me è una delle canzoni più belle che io abbia mai ricevuto e interpretato in tutta la mia carriera. Non potevo più tenerla chiusa nel cassetto di famiglia. Vi invito ad ascoltarla, si chiama “Ti porterai lontano” e finalmente potete trovarla, insieme a #ciao, su tutte le piattaforme digitali.

Le fa eco, con entusiasmo, la collega Levante nel raccontare come sia nato il brano pensato proprio per la collega:

Questa per me è Laura Pausini, L’ho immaginata potente in quel ritornello, nella tenerezza delle strofe, nella richiesta che si fa a chi si ama profondamente “Giurami che ti vorrai sempre bene”. Ovunque sia io, ovunque sia tu… abbi il coraggio dei tuoi desideri.

Io non potevo immaginare, nemmeno lontanamente, che il giorno in cui ho consegnato il brano scritto per Laura, fosse il compleanno di Silvia, la sua amata sorella. Mi succede troppo spesso di pensare, scrivere e parlare di tempi che appartengono al futuro ma che non lo sono ancora.

A seguire potete ascoltare “Ti porterai lontano”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “TI PORTERAI LONTANO” DI LAURA PAUSINI.

Lacrima

Se non mi vedi sto scorrendo

lungo il bordo dei tuoi occhi

adesso libera come quel vento che ti spettina i capelli

Mentre spicchi il volo via di qua

ti guardo prendere il respiro

per tuffarti in mezzo al mondo

non sei piccola

per sempre piccola

Anima

sei mia per sempre anche distante

tu sei sangue del mio sangue

la felicità

che ti accompagni per le strade che decidi di percorrere

ti aspetto qua

mia sempre piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovare la via del ritorno

Capita

che cambi pelle come cadono le foglie

come accade per la verità

l’unica arma che ferisce per far bene

per favore tu non perderla

mia grande piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovare la via del ritorno

…

Giurami che ti vorrei sempre bene

che avrai il coraggio di ricominciare

se quel che ami scompare

giurami che ti porterai lontano da tutto il male

e se ti perdi, giura, di ritrovarti per averne cura