Disease è l’attesissimo nuovo singolo di Lady Gaga che anticipa l’uscita del suo prossimo disco di inediti. Dopo l’annuncio condiviso sui social, il brano ha visto la luce venerdì 25 ottobre, alle 6 di mattina ora italiana. Dalle anteprime degli ascolti, il brano “ricorda sonoramente il suo album ‘Born This Way’. Pensate al dance-pop dark”, ha spiegato la fonte, riferendosi al disco del 2011 di Gaga candidato ai Grammy che includeva successi tra cui la title track, “The Edge of Glory”, “Marry the Night” e “Bloody Mary”.

Inoltre, sempre dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, il video musicale della canzone è “meticolosamente coreografato” sulla stessa falsariga di “Bad Romance” del 2009 e “Judas” del 2011. A seguire potete ascoltare “Disease” di Lady Gaga, leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

CLICCA QUI PER VEDERE IL LYRIC VIDEO DI “DISEASE” DI LADY GAGA.

Ecco il testo di “Disease” di Lady Gaga.

Oh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah

Oh (Woo), oh

Oh (Oh)

There are no more tears to cry

I heard you beggin’ for life

Runnin’ out of medicine

You’re worse than you’ve ever been

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease

You’re so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out, and no one’s there

Like a god without a prayer

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

I can smell your sickness, I can cure ya

Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya

Ah, cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure ya

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ooh, ooh

Ooh, ooh