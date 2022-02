In occasione del concerto che terranno il prossimo 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e del prossimo tour estivo, Antonello Venditti e Francesco De Gregori pubblicheranno un 45 giri da collezione che contiene due brani storici del loro repertorio, Generale e Ricordati di me.

Generale, nella nuova versione cantata da Venditti e De Gregori, è in rotazione radiofonica a partire da oggi, 28 febbraio 2022.

Generale: ascolta la canzone

Generale è il nuovo singolo di Antonello Venditti e Francesco De Gregori che hanno reinterpretato il brano pubblicato da quest’ultimo nel 1978 e contenuto nell’album De Gregori.

La nuova versione di Generale, come scritto in apertura, farà parte di un 45 giri esclusivo e da collezione che sarà disponibile a partire da venerdì 4 marzo 2022 su Amazon e già disponibile in pre-order.

Il 45 giri contiene anche il brano Ricordati di me, pubblicato da Venditti nel 1988 e incluso nell’album In questo mondo di ladri.

Entrambe le nuovi versioni delle due canzoni sono già disponibili negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Clicca qui per ascoltare Generale.

Venditti e De Gregori – Generale: testo

Generale, dietro la collina

Ci sta la notte crucca e assassina

E in mezzo al prato c’è una contadina

Curva sul tramonto sembra una bambina

Di cinquant’anni e di 5 figli

Venuti al mondo come conigli

Partiti al mondo come soldati

E non ancora tornati.

Generale, dietro la stazione

Lo vedi il treno che portava al sole

Non fa più fermate neanche per pisciare

Si va dritti a casa senza più pensare

Che la guerra è bella anche se fa male

Che torneremo ancora a cantare

E a farci fare l’amore, l’amore dalle infermiere.

Generale, la guerra è finita

Il nemico è scappato, è vinto, è battuto

Dietro la collina non c’è più nessuno

Solo aghi di pino e silenzio e funghi

Buoni da mangiare, buoni da seccare

Da farci il sugo quando viene Natale

Quando i bambini piangono

E a dormire non ci vogliono andare.

Generale, queste cinque stelle

Queste cinque lacrime sulla mia pelle

Che senso hanno

Dentro al rumore di questo treno

Che è mezzo vuoto e mezzo pieno

E va veloce verso il ritorno

Tra 2 minuti è quasi giorno

È quasi casa, è quasi amore.