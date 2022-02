Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno annunciato ufficialmente le date del tour che li vedrà impegnati la prossima estate.

Il tour estivo verrà anticipato dal concerto che si terrà sabato 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, concerto più volte rimandato a causa delle restrizioni per contenere la pandemia di COVID-19, inizialmente previsto per il 5 settembre 2020 e, in un primo momento, rinviato al 17 luglio 2021 (fino alla nuova data di quest’anno).

Dopo il concerto all’Olimpico, come scritto in apertura, i due cantautori saranno protagonisti, per la prima volta, di un tour durante il quale condivideranno il palco con una band d’eccezione composta da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Guadiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

Di seguito, trovate tutte le date del tour estivo dei due cantautori romani che, nel 1972, iniziarono le loro carriere insieme con il progetto Theorius Campus, con il quale pubblicarono un solo album che contiene due classici: Roma Capoccia e Signora Aquilone.

I biglietti per le nuove date del tour estivo saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11 di martedì 1° marzo 2022.

Venditti e De Gregori: le date del tour estivo 2022

7 luglio – Ferrara – Piazza Trento Trieste (Summer Festival)

10 luglio – Lucca – Piazza Napoleone (Summer Festival)

12 luglio – Palmanova (UD) – Piazza Grande (Estate di Stelle)

14 luglio – Marostica (VI) – Piazza Castello (Summer Festival)

16 luglio – Cattolica – Arena della Regina

18 luglio – Treviso – Arena della Marca

19 agosto – Fasano (BR) – Piazza Ciaia

21 agosto – Lecce – Pala Live (Oversound Festival)

23 agosto – Roccella Jonica (RC) – Teatro al Castello (Summer Festival)

27 agosto – Taormina (ME) – Teatro Antico

28 agosto – Taormina (ME) – Teatro Antico