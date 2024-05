Britney Spears in una profonda crisi e in pericolo? Torna l’ombra di una tutela sulla cantante

Hanno esultato i fan quando il movimento #FreeBritney era riuscito a liberare la cantante dalla tutela del padre con il quale aveva ormai un pessimo rapporto. Da anni la popstar raccontava di non poter essere libera di fare scelte e decisioni senza il consenso del genitore, sia per quanto riguardava la sua vita professionale che quella privata. Il processo diventò virale, numerosi colleghi dell’artista manifestarono apertamente il loro dissenso per questo abuso della capacità decisionale nonostante i quarant’anni festeggiati. Il giudice interruppe la tutela del padre e Britney apparve felice, sereno, finalmente libera da quelle catene che la opprimevano. Lieto fine? Non proprio, purtroppo.

Nelle ultime settimane, Britney Spears ha nuovamente iniziato a far preoccupare i fan. Prima un presunto litigio col fidanzato e l’arrivo della polizia e di un’ambulanza in un hotel nel quale soggiornava col nuovo flirt, Paul Richard Soliz. Alcuni scatti hanno fatto il giro del mondo e mostravano la popstar scalza, in strada, mentre stringeva un cuscino tra le braccia. Immagini che hanno portato alla mente lontani ricordi del 2008 quando la cantante era chiaramente bisognosa di aiuto o supporto. Lei ha poi minimizzato l’accaduto, dando la responsabilità alla madre del clamore mediatico suscitato e rassicurando i fan: nessuna lite, si era solo slogata la caviglia. Il gossip però parlava di discussioni col personale e con alcuni clienti, di una lite col fidanzato e di danni nella camera d’albergo nella quale soggiornavano.

Dal canto suo, Britney Spears ha già annunciato che non ha intenzione di incidere nuova musica, né di tornare in tour. Libera scelta, nonostante la delusione dei fan. Ma quello che desta timore sono i video in cui balla, in maniera discutibile, davanti alla telecamera, pubblicando poi le clip su Instagram e unendo le immagini a commenti dal sapore di sfogo, non sempre chiarissimi.

Nelle ultime ore, anche il sito TMZ ha pubblicamente evidenziato il bisogno di supporto per la cantante. Assicura che numerose persone dentro e intorno alla sua vita siano spaventate per lei e credano che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo termine sia un’altra tutela. Diverse fonti hanno rivelato a TMZ che la salute mentale di Britney è in crisi da quando è finita la tutela. Dicono che spesso non prenda le medicine che la stabilizzano, beve e usa vari farmaci, il che è particolarmente pericoloso, perché ha avuto problemi di abuso di sostanze che l’hanno mandata in riabilitazione più volte.

Sempre secondo quanto emerso, Britney avrebbe sbalzi d’umore repentini e spesso andrebbe in collera, sfociando anche nella violenza fisica:

“Ci sono volte in cui ci viene detto che è impossibile comunicare con lei perché non riesce a impegnarsi in una conversazione razionale”

A preoccupare ancora di più la presenza del suo attuale fidanzato, Paul Soliz, con precedenti penali, impegnato a gestire la sua casa e la sua vita.

Le persone vicino alla cantante ammettono che la fine della tutela sia stata un errore. Sicuramente non poteva più essere il padre ad occuparsi di lei, visto il rapporto ormai rovinato tra loro. Ma la necessità di una figura, di una guida accanto alla popstar appare sempre più urgente.

Anche il lato economico preoccupa chi circonda la cantante. Tra le spese del processo (ha pagato anche quelle del padre, ndr) e le spese pazze, senza più introiti da nuova musica o concerti, rischierebbe di portare Britney verso un calo drastico del suo patrimonio non infinito.

Parlano di pericolo per se stessa, le persone intorno alla Spears. E l’urgenza di un intervento concreto…