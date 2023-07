Dopo i rumors dei giorni scorsi, Will.i.am ha confermato e ufficializzato il nuovo singolo – Mind your business– insieme a Britney Spears. I due tornano a collaborare dopo i precedenti successi. Questa è la quarta volta insieme alla popstar. Hanno collaborato per la prima volta nel 2011 per “Big Fat Bass”, che è apparso nell’album “Femme Fatale” della Principessa del Pop. Successivamente, nel 2012, il duetto più celebre di tutti, Scream & Shout”, il singolo principale del disco “Willpower” del rapper.

Will.i.am è stato produttore esecutivo dell’album del 2013 della Spears, “Britney Jean”, che includeva il brano di successo “Work Bitch”.

A settembre 2023, era stato lo stesso Will.i.am a far intendere un nuovo progetto con la popstar, durante un’intervista a Good Morning Britain.

“Sì, ci sono state cose in lavorazione… Non posso rivelare altro. Vivo una vita molto riservata” dichiarò, sorridendo.

Per Britney Spears questo sarà il secondo singolo in uscita dopo la fine della tutela del padre, nata con il clamore del #FreeBritney. Nel 2022 ka collaborato con Elton John nel brano “Hold Me Closer“, la sua prima canzone nella top 10 della Billboard Hot 100 dopo quasi un decennio.

A giugno, una fonte ben informata, parlando dei progetti musicali della Spears aveva rivelato:

“Ha parlato di nuovo della registrazione e ha ricevuto molte offerte, alcune delle quali ha rifiutato, ma si tratta solo di tempismo e scelta dei progetti giusti. La cosa bella di Britney è che è nuovamente libera, riesce a decidere tutto e gestire le cose per la prima volta da molto tempo, e lo farà al suo ritmo”

Mind your business uscirà il 19 luglio 2023. Qui sotto un teaser audio condiviso da Will.i.Am:

Britney Spears, l’ultimo album “Glory” è uscito nel 2016

Sono passati molti anni dall’ultimo disco rilasciato da Britney Spears. Dobbiamo tornare al 2016 quando Glory venne pubblicato. Due i singoli estratti, Make Me e Slumber Party. In America ha conquistato il terzo posto nella classifica Billboard 200 mentre in Italia ha fatto il suo esordio in vetta nella chart Fimi.