In queste ore è diventato virale sui social e nelle ricerche, i Van Halen associati al Parco Preistorico di Rivolta D’Adda. Perché? Semplice. Il canale YouTube Kosmo VanHalenItalia ha condiviso una clip datata 1982 della band mentre si esibiva proprio lì, in provincia di Cremoni, con il brano “So this is love?“. Era una performance ah hoc per il programma “Happy Circus” impegnata nell’esibizione per la trasmissione Rai. Già questo, tutto insieme, è bellissimo, raccontarlo circa 30 anni dopo…

Il video, riemerso dagli abissi del web, ha ottenuto attenzione e condivisioni immediate, per due motivi principali. Il primo è che non esiste un vero e proprio video ufficiale per la canzone (che ottenne comunque un buon successo). La seconda ragione è legata al vedere la band registrare quella performance con un triceratopo, un T-Rex e un Mammut come guest star.

Potete recuperare la clip cliccando qui.

So This Is Love? è una canzone del gruppo musicale statunitense Van Halen, e venne estratta come singolo ufficiale dal loro quarto album in studio Fair Warning, nel 1981.

Il disco raggiunse il 5º posto della Billboard 200 e riuscì a vendere oltre due milioni di copie solo negli Stati Uniti.

Nella loro lunga carriera, i Van Halen furono in grado di vendere oltre 80 milioni di album in tutto il mondo mentre, solamente negli Stati Uniti, parliamo di qualcosa come 56 milioni di copie.

Lo scorso anno, il 6 ottobre 2020, morì il chitarrista Eddie Van Halen dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola diagnosticatogli nel 2000. Aveva solamente 65 anni.

A darne la notizie è stato il figlio, Wolf: