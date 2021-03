Dopo il singolo 2wice di Keta, pubblicato lo scorso 18 marzo, il collettivo milanese R4ME, formato da Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Keta e il produttore Nko, nella fattispecie Vale Pain, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Shotta 2, di cui è disponibile anche il video ufficiale, diretto da Peter Marvu e Davide de Meo.

Shotta 2, canzone prodotta da Nko, vede la collaborazione del rapper italo-marocchino, Baby Gang, che, recentemente, si è fatto notare grazie ai singoli Baby, Treni e Cella 2.

Il singolo è rapidamente entrato nella Top 50 di Spotify mentre il video ha fatto il proprio ingresso nelle tendenze di YouTube.

Vale Pain, rapper 19enne italo-peruviano, nel 2020, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro grazie al singolo Louboutin, che vede la partecipazione di Rondodasosa.

Di seguito, trovate il testo di Shotta 2. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Vale Pain e Baby Gang – Shotta 2: il testo

Nko manda il beat

Faccio sentire a ‘sti pezzi di m*rda come lo faccio

Con loro io mi diverto e lo sanno

Macchina veloce passa lenta nel bando

Stiamo andando a 30 all’ora, ho 30 shotta

30 t*oie, tanta droga

Non mi parlare di stare in zona

In testa ho solo i soldi e la corona

Come fosse finto, questo Gucci lo sfondo

Come fosse falso, spendo tutto in un giorno

Come fosse santa, io la vizio e la scopo

Come fossi ricco e faccio 20 in un giorno

Mentre stavi in diretta su IG

Ero a Saint-Tropez a mangiare astici

Troppi soldi, mamma e zia insieme a contarli

Nonna li passa agli elastici

Potevo finirе spacciatore

Mo’ guadagno come un calciatore

Valе è il nome dentro la tua zona

Dietro a quello vero ho una pistola

Come Baby tasche piene di dinero

Stavo fuori tutto il giorno e non tornavo mai a casa

Lo faccio per la mia fam e per la gang

Non ti dico cosa fa lei per la baida.

Oh my god, zero amici

Guardo i miei jeans nuovi, sono Amiri

Volo senza paranoia

Siamo leggende di zona.

Siamo dentro al bando, cagoulet d’inverno

Ne ho poppata una e sta salendo

Vuole quelle benzo, conto lo stipendio

Sono tutti in quei pezzi da 100

Fanno… se ti sentono

Fanno… se ti cercano

Fanno… se ti prendono

Fanno… e ti prendono.

Armi, droga, fumo, bamba o moolah

Armi, hashish, sbirri, Baby, fuga

Tuta Paris, sassi, coca pura

Il mio bro la vende, non la usa

Ah, chiama la tua pu*tana

Metto, fra’, la segreteria

Dov’era ‘sta pu*tana

Quando mi chiamavo Zaccaria

Ora questa cubana

Twerka mentre fumiamo maria

‘Sti figli di pu*tana

Denunciano dalla polizia

Vale Pain, Baby Gang

Completo Philipp Plein

Baby Gang ha la… dentro, fra’, le TN

Vale Pain ha la… nelle sue Calvin Klein

Faccio shh col PM, dov’è Vale Pain.

Ora mangio, bevo gratis con i miei bro

Ma Baby, ma perché frèro

Mangiavo, non pagavo un ca*zo e correvo

Col mio migliore amico nero.

Siamo dentro al bando, cagoulet d’inverno

Ne ho poppata una e sta salendo

Vuole quelle benzo, conto lo stipendio

Sono tutti in quei pezzi da 100

Fanno… se ti sentono

Fanno… se ti cercano

Fanno… se ti prendono

Fanno… e ti prendono.

Siamo dentro al bando, cagoulet d’inverno

Ne ho poppata una e sta salendo

Vuole quelle benzo, conto lo stipendio

Sono tutti in quei pezzi da 100

Fanno… se ti sentono

Fanno… se ti cercano

Fanno… se ti prendono

Fanno… e ti prendono.