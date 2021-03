Keta è un rapper italiano di origini tunisine che fa parte del collettivo milanese Real Music 4 Ever (RM4E) di cui fanno parte anche Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Neima Ezza e Kilimoney, esponenti della drill, sottogenere della musica trap, nel nostro paese.

Il nuovo singolo di Keta si intitola 2wice e vede la partecipazione di Sai So, esponente della drill nel Regno Unito, noto soprattutto per la hit Demon Time. Dopo Rondodasosa, che ha collaborato con Central Cee per il singolo Movie, anche Keta, quindi, ha messo a segno una collaborazione internazionale.

In 2wice, singolo prodotto da Niko, sono presenti campionamenti di violini tipici della musica tradizionale tunisina, una scelta con la quale il rapper ha voluto sottolineare il forte legame con la sua terra d’origine. La collaborazione tra Keta e Sai So è nata sui social: Keta ha scoperto Sai So grazie al singolo Demon Time mentre il rapper inglese, stando alle dichiarazioni ufficiali di Keta, ha espresso interesse verso la nuova scena italiana (“Anche lui è affascinato dalla nuova scena italiana e dalla Seven 7oo e contraccambio il rispetto che ha per noi”).

Di seguito, trovate il testo di 2wice. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Keta feat. Sai So – 2wice: il testo

L’ho fatto due volte, twice twice

Tu stai copiando le caz*ate

Sport lo faccio, ho un g shock sotto al braccio

Porto le popo fuori dal bando

Twice due volte, se tu l’hai fatto

Mastercard, il conto è in risalto

Ma li prendo tutti una volta

Oppure twice l’ho rifatto ancora.

Mio cugino esce col chopper

Tu non sei un rapper, giochi col flipper

Fa rumore dell’elicottero

E i ferri pop come ad O’Block

Selinunte, fra’, c’è la tower

Solo da Google la puoi guardare

Io ci vivo, ho visto la fame

Una cosa che non potrai comprare

Grr-pow, grr-pow, a Milano come le star

Sopra l’acqua jetski, Malaga

Hotel suite, la tua tipa è in sala

Automatico, traffico, contrattacco

Sopra un’auto sport, Seven Zoo

Ti è venuto uno shock.

L’ho fatto due volte, twice twice

Tu stai copiando le caz*ate

Sport lo faccio, ho un g shock sotto al braccio

Porto le popo fuori dal bando

Twice due volte, se tu l’hai fatto

Mastercard, il conto è in risalto

Ma li prendo tutti una volta

Oppure twice l’ho rifatto ancora.

Drill, no plannings

Treat the wap precious, Frodo baggins

When the dargs them jump out spazzing

I bet that the whole of your gang start laggin’

I feel like Messi, bangin’ these goals

Shit, gets messy bangin’ these hoes

Plain jain on the wrist

But when I pull up on the mandem, the mandem froze

Italian drip, now she wanna be mines

Slide-in me, her scream out, Demon time

No one ain’t safe when we dishin’ out bine

Fort he was your mate, why you leave him behind

Caution, got twenty in the clip

Give the opps their portion

Young boy tryna be like me, I’m cash and waps

And I lock my block, I’m awesome.

L’ho fatto due volte, twice twice

Tu stai copiando le caz*ate

Sport lo faccio, ho un g shock sotto al braccio

Porto le popo fuori dal bando

Twice due volte, se tu l’hai fatto

Mastercard, il conto è in risalto

Ma li prendo tutti una volta

Oppure twice l’ho rifatto ancora.