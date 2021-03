Un’avventura è una canzone di Lucio Battisti con la collaborazione di Mogol, per il testo. Il brano è l’unica partecipazione del cantante al Festival di Sanremo, nel 1969. Precedentemente, Battisti era stato solo autore per il Festival.

Il brano da subito ebbe un grande successo e, negli anni, si è trasformato in un vero e proprio classico, non solo della discografia di Lucio Battisti ma della musica italiana. Un pezzo per nulla scontato che ama unire sounds diversi fra di loro, dall’iniziale sonorità ballad fino ad un ritmo maggiormente blues.

La canzone fa parte dell’album d’esordio di Lucio Battisti, nel suo omonimo disco di debutto.

Il significato della canzone è semplice e parla dell’amore tra due ragazzi che si innamorano, in estate. Ma, quella che potrebbe essere considerata da tutti come una storia d’amore passeggera e destinata ad una fine per via del periodo in cui è nata, si trasforma, invece, in una lunga e intensa relazione.

Al Festival di Sanremo 2021, Un’avventura è il pezzo scelto da Bugo per la serata delle cover. Con lui, sul palco, i Pinguini Tattici Nucleari.

Qui sotto potete ascoltare il brano, a seguire il testo della canzone.

Non sara’

Un’avventura

Non puo’ essere soltanto

Una primavera

Questo amore

Non è una stella

Che al mattino se ne va

Oh no no no no no no

Non sara’

Un’avventura

Questo amore è fatto solo di poesia

Tu sei mia

Tu sei mia

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi

Innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Per sempre tu

Perché non è una promessa

Ma è quel che sara’

Domani e sempre

Sempre vivra’,

Sempre vivra’,

Sempre vivra’,

Sempre vivra’.

No! Non sara’ un’avventura

Un’avventura

Non è un fuoco che col vento puo’ morire

Ma vivra’

Quanto il mondo

Fino a quando gli occhi miei

Avran luce per guardare gli occhi tuoi.

Innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Per sempre tu

Perché non è una promessa

Ma è quel che sara’

Domani e sempre

Sempre vivra’,

Perché io sono innamorato

Sempre di piu’

In fondo all’anima

Ci sei per sempre tu…