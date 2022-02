Questa sera, 19 febbraio, si terrà “Una voce per San Marino“, l’evento tv per scegliere e decretare colui o colei che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. Dopo aver portato San Marino in finale all’Eurovision Song Contest 2021, ci sarà Senhit a presentare l’ultima serata del talent show.

Accanto a lei, durante il concorso televisivo che sceglierà l’artista che quest’anno rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest (Torino, dal 10 al 14 maggio), l’amico e collega con cui condivide un background cosmopolita Jonathan Kashanian, presentatore di origini israeliane attualmente in onda con “Detto fatto” su Rai 2.

Una voce per San Marino, partecipanti, da Valerio Scanu ad Achille Lauro

Si sfideranno 19 concorrenti: i 9 finalisti della categoria “emergenti” (che verranno decretati questa sera) e i “big” Achille Lauro, Alessandro Coli con il DJ turco Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Matteo Faustini, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco assieme alla band romana Deshedus e Alberto Fortis, e Fabry & Labiuse Feat. i Miodio (primi partecipanti per San Marino all’Eurovision Song Contest del 2008).

Super ospite sarà Al Bano.

Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, ha visto la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso, che si sfideranno durante la serata di sabato 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione dal prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

Dove vederlo in diretta tv e streaming

La finale si terrà questa sera, sabato 19 febbraio, al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino (che ha registrato il sold out) e verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV)