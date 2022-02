Era prevista la partecipazione di Blind per la finale di “Una voce per San Marino“, in onda stasera, 19 febbraio, in diretta. Il cantante avrebbe gareggiato in corsa per rappresentare San Marino ai prossimi Eurovision 2022. E, invece, ecco l’annuncio ufficiale delle scorse ore: Blind si è ritirato.

“Ciao ragazzi, io non mi sento per niente bene, già oggi in radio mi sentivo strano ed ho appena fatto un tampone, E’ a rischio la mia partecipazione ad Una voce per San Marino. Vi aggiorno appena ho il risultato del tampone”

Poco tempo dopo, fortunatamente, l’esito negativo. Ma, nonostante ciò, Blind ha scelto di fare un passo indietro, come poi raccontato:

“Eccomi vi scrivo per aggiornarvi in merito alle mie condizioni di salute. Ho appena ricevuto il risultato del tampone: fortunatamente sono negativo, ma non sono assolutamente in condizioni di partecipare alla finale, poiché mi è salita la febbre ed i sintomi sono aumentati. Mi dispiace, ci tenevo davvero tanto, volevo ringraziare “Una voce per san marino” e “mediaevolutionsanmarino” per avermi dato questa grande opportunità e aver creduto in me e nella mia musica. Mi rifarò sicuramente”.

Via Instagram Stories, quindi, il cantante finalista di X Factor 2020 ha ufficialmente annunciato il suo ritiro per via di un malanno stagionale, con febbre e altri sintomi. Non si esibirà in corsa per rappresentare San Marino all’Eurovision 2022 a Torino.

La finale si terrà stasera, sabato 19 febbraio, al Teatro Nuovo di Dogana di San Marino (che ha registrato il sold out) e verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00 (e visibile sul digitale terrestre al canale 831, su Tivùsat al canale 93, su Sky al canale 520, e in streaming sul sito della TV). La conduttrice Senhit sarà affiancata sul palco dall’amico e collega con cui condivide un background cosmopolita Jonathan Kashanian, presentatore di origini israeliane attualmente in onda con “Detto fatto” su Rai 2.