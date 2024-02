Loredana Bertè volerà in Svezia per partecipare all’Eurovision Song Contest (e per dare fastidio all’ex marito Bjorn Borg)? La risposta l’avremo questa sera, sabato 24 febbraio, seguendo la finale di Una Voce per San Marino, in onda alle 21:00 su RTv (DTT 831, Sky 529, Tivùsat 93) e in liveblogging qui su Soundsblog. Sono 17 gli artisti in gara, di cui 8 Big tra cui spiccano Marcella Bella, i Jalisse, i La Rusa e la già citata Loredana Bertè, Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2024 con Pazza, il brano che porta in gara anche per la selezione ‘titanica’. In attesa della diretta, vediamo tutte le info utili per seguire la finale.

Una Voce per San Marino, come vedere la finale in tv?

La finale di Una Voce per San Marino va in onda in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana sabato 24 febbraio alle 21 su Rtv, la tv pubblica di San Marino. Come vedere Rtv? Sul digitale terrestre al canale 831, su Sky al canale 529 o suTivùsat 93. Il modo più comodo per molti potrebbe essere via Internet, in live streaming sul sito ufficiale della rete (che, lo ricordiamo, fa parte del ‘mondo Rai’ ed è diretta da Andrea Vianello).

Una Voce per San Marino, conduttori e ospiti

Direttamente da Viva Rai 2 arriva Fabrizio Biggio, che conduce con Melissa Greta Marchetto. Ospiti della serata Riccardo Cocciante, Al Bano, Mogol e i Piqued Jacks, che hanno rappresentato San Marino all’ESC 2023. Presidente della giuria sarà

Una Voce per San Marino, chi vota?

Il vincitore è deciso da una giuria di esperti presieduta dal compositore e produttore discografico Celso Valli.

Una Voce per San Marino, i finalisti

Ai 9 Big annunciati lunedì 19 febbraio, si aggiungono 8 esordienti (o quasi) che hanno superato le 4 semifinali e la semifinale di ripescaggio. Ecco gli artisti (chi sono lo trovate qui) e le canzoni in gara (che ricostruiamo con l’aiuto di EurofestivalNews):

Aimie Atkinson – A dare for love

– A dare for love Marcella Bella – Chi siamo davvero

– Chi siamo davvero Loredana Bertè – Pazza

– Pazza Dana Gillespie – The last polar bear

– The last polar bear Jalisse – Il paradiso è qui

– Il paradiso è qui La Rua – Governo del cuore

– Governo del cuore Pago – Il protagonista

– Il protagonista Aaron Sibley – Human

– Human Wlady con DJ Jad, Corona & Ice MC – Questa volta

Dalle semifinale