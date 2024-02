Presentata l’edizione 2024 di Una voce per San Marino, chi vince rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest in Svezia a maggio

Una voce per San Marino 2024, chi sono i Big in gara: spiccano Bertè e Marcella Bella

Stamani a Milano si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Una voce per San Marino 2024, all’interno della quale sono stati annunciati gli 8 cantanti Big (più l’artista proveniente dal contest di intelligenza artificiale Casperaki) che accedono alla finale del contest, in onda sabato 24 febbraio su San Marino RTV e live su Soundsblog.

Chi sono i cantanti in gara a Una voce per San Marino 2024

Tra conferme e qualche incognita, dall’hotel Westin di Milano San Marino Rtv, Segretaria di Stato al Turismo e Media Evolution, hanno parlato dell’evento alla presenza della stampa.

Gli 8 finalisti saranno: Aaron Sibley, già partecipante nella prima edizione del 2022, ha vinto la sezione emergenti del concorso; Aime Atkinson Attrice e cantante inglese; i Jalisse, vincitori del Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di Parole, hanno già calcato il palcoscenico dell’Eurovision; i La Rua, avevano partecipato ad Amici nel 2015 e Sanremo Giovani 2018; Marcella Bella, di recente impegnata nell’uscita del suo nuovo album di inediti, Pago, celebre per il brano del 2005 “Parlo di te”, ha partecipato anche a Music Farm e Tale e Quale Show; Wlady, Corona, IceMc, Dj Jad; ed infine Loredana Bertè fino a qualche settimana tra i big del Festival di Sanremo, dovrebbe portare “Pazza” anche ad Una voce per San Marino.

Smentite le partecipazioni di Mahmood e Annalisa.

Una voce per San Marino 2024, chi è la cantante che usa l’intelligenza artificiale

Infine, la nona artista è Dana Gillespie, attrice e cantante inglese, è vincitrice del contest lanciato da Casperaki per scegliere tra i 4 brani presentati che univano la creatività umana dei cantanti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale. La sua The last polar bear è un connubio tra creatività umana e I.A. Una sperimentazione che viene adottata per la prima volta in questo concorso.

Insieme agli 8 Big e a Dana Gillespie, si aggiungeranno i 7 artisti emergenti e il cantante sammarinese che saranno selezionati durante le semifinali in onda sul San Marino Rtv nell’arco di questa settimana, in prima serata.

Anche quest’anno, chi vincerà Una voce per San Marino rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2024 a maggio, in Svezia.

L’incognità Loredana Bertè

Su Loredana Bertè campeggia un punto di domanda. In seguito alla moltitudine di impegni moltiplicati dopo Sanremo (tra questi anche la presenza come giudice di The Voice Senior), la cantante sta cercando di incastrare l’impegno anche a Una voce per San Marino. Quest’ultima è stata contatta dall’organizzazione dopo aver espresso la sua volontà di tornare in Svezia: il suo staff e quello del contest di San Marino stanno lavorando per rendere possibile la sua partecipazione.

Chi presenta Una voce per San Marino 2024?

A presentare la serata saranno Fabrizio Biggio, con Melissa Greta Marchetto. Super ospite della serata sarà Riccardo Cocciante. Ospiti della serata saranno anche Albano e Mogol.

Una voce per San Marino 2024, dove guardare in tv e streaming

La finale dell’evento andrà in onda in diretta sabato 24 febbraio 2024 in prima serata su San Marino RTV al canale 831 del digitale terrestre, su Sky canale 520 e Tivùsat al canale 93. In streaming sul sito ufficiale Live San Marino RTV