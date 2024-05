Luke Hemmings sarà in concerto stasera, 6 maggio 2024, al Fabrique di Milano con una nuova data del suo tour “Nostalgia For A Time That Never Existed“.

Luke Hemmings è diventato noto soprattutto per essere il cantante, chitarrista e membro fondatore della band pop rock 5 Seconds of Summer. Dal 2014, i 5 Seconds of Summer hanno venduto più di 10 milioni di dischi e gli stream di canzoni della band superano i 7 miliardi.

Il suo album di debutto in studio come solista, When Facing the Things We Turn Away From, è stato pubblicato tramite Sony Music Australia il 13 agosto 2021. Ha debuttato in vetta alla ARIA Albums Chart e ha raggiunto la top 20 in Belgio, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Qui sotto potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto in programma al Fabrique di Milano.

La scaletta di Luke Hemmings al Fabrique di Milano, concerto 6 maggio 2024

A Beautiful Dream

Motion

Close My Eyes

Saigon

Comedown

Diamonds

Place In Me

Benny

Mum

Bloodline

Slip Away

Baby Blue

Friday I’m in Love (The Cure cover)

Garden Life

Shakes

I’m Still Your Boy

Starting Line

Il concerto di Luke Hemmings inizierà alle 21.

Biglietti per Luke Hemmings al Fabrique di Milano, concerto 6 maggio 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerti di Luke Hemmings al Fabrique di Milano. Il prezzo è di 55,20 euro per il posto unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est