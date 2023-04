Un briciolo di allegria è l’atteso duetto tra Blanco e Mina presente nel prossimo disco della cantante e nel nuovo album del giovane artista bresciano che, venerdì 14 aprile 2023, ha rilasciato il suo progetto di inediti dal titolo “Innamorato“. E così, la collaborazione tra i due è finalmente diventata realtà.

Blanco e Mina, Un briciolo di allegria, Testo canzone

In mezzo al viale giocavo a pallone

Sulla strada sterrata che mi ha cresciuto

Dove il cielo è bordeaux immerso nel verde

Dove Dio creò distese di niente

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Tutte le offese che vuoi

Non serviranno se puoi parlare con me

Ed è difficile saper distinguere

L’amore dalla follia

Se non è sincero

Se l’amore è vero muori dentro

Un sentimento puro

No, non ha futuro se ti perdo

Darei la mia vita

Che non è infinita

A un prezzo onesto

Ma per fortuna che

Che poi ci siamo trovati

Sotto un chiaro di luna

Forse un po’ stropicciati

Da una storia vissuta

E poco dopo eravamo

Stesi sopra una pietra

Coi capelli in mano

Come una matita

Scriverei una poesia

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

E non invecchia mai

Ciò che vive dentro noi

E non sbiadisce mai

Come foto Polaroid

Se non mi domando chi eravamo

Io non mi ricordo chi siamo

Per un briciolo di allegria

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Blanco e Mina, Un briciolo di allegria, Ascolta la canzone, significato

A iniziare il brano è la voce di Blanco, raggiunto da quella di Mina con il quale inizia la sovrapposizione di voci che diventa protagonista dell’intero pezzo. Si parla di un amore che sa essere fonte di vita e anche dolore e tormento (“Se non è sincero, Se l’amore è vero muori dentro, Un sentimento puro, No, non ha futuro se ti perdo”). Il rischio di perdere l’altra persona mette in gioco un sentimento che potrebbe spirare dopo poco.