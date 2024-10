ROSÉ e Bruno Mars entrano nella storia con il nuovo singolo “APT.”che entra al n.1 della classifica Global di Spotify e al n. 1 della classifica di debutto, oltre a registrare 46 milioni di stream nel mondo fino ad oggi e oltre 190 mila creations su Tik Tok.

Con questi dati Rosè diventa la prima artista donna kpop a raggiungere il n.1 nella classifica global, mentre per Bruno Mars è il debutto più alto di tutta la sua carriera.

“APT” è il nome (abbreviazione di 아파트 = “appartamento”) di gioco coreano molto popolare nei raduni sociali con regole semplici e divertenti.

“APT.” è il primo singolo del primo album in studio di ROSÉ, “rosie”, in uscita il 6 dicembre e già disponibile in pre-order . La raccolta di 12 tracce segna la pubblicazione più personale e sincera di ROSÉ, che ha co-scritto l’intero progetto, compresa “APT”.

Il testo di APT. di Rosè e Bruno Mars.

Chaeyeongiga joahaneun raendeom geim

Raendeom geim, game start

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Kissy face, kissy face

Sent to your phone, but

I’m tryna kiss your lips for real (Uh-huh, uh-huh)

Red hearts, red hearts

That’s what I’m on, yeah

Come give me somethin’ I can feel, oh-oh, oh

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

Apatеu, apateu

Apateu, apateu

Apatеu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

It’s whatever (Whatever), it’s whatever (Whatever)

It’s whatever (Whatever) you like (Woo)

Turn this apateu into a club (Uh-huh, uh-huh)

I’m talkin’ drink, dance, smoke, freak, party all night (Come on)

Geonbae, geonbae, girl, what’s up? Oh-oh, oh

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh

Hey, so now you know the game

Are you ready?

‘Cause I’m comin’ to get ya, get ya, get ya

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I’m on my way

Hold on, hold on

I’m on my way

Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah

I’m on my way

Don’t you want me like I want you, baby?

Don’t you need me like I need you now?

Sleep tomorrow, but tonight, go crazy

All you gotta do is just meet me at the

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Just meet me at the (Uh, uh-huh, uh-huh)

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Apateu, apateu

Uh, uh-huh, uh-huh